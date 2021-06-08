Критических вопросов в деятельности оборонного сектора не возникает, несмотря на давление на Беларусь извне. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус по итогам доклада Президенту о результатах работы военно-промышленного комплекса Беларуси:
– Благодаря санкциям мы провели дополнительную работу по импортозамещению. Разработана и действует соответствующая программа на ближайшие три года. Только в этом году планируем заместить около 37 миллионов долларов, а в 2022-м – увеличить эту сумму до 77 миллионов. Работа ГВПК сегодня в целом стабильна.
Фото: БЕЛТА
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Даже в условиях санкций все предприятия Госкомвоенпрома работают стабильно
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