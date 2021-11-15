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«Дайте беженцам право запросить убежище». В Лондоне прошла акция против действий польских властей

В Лондоне возле посольства Польши прошла акция в поддержку беженцев, которых не пускают в Евросоюз.


Федерация иракских беженцев провела митинг в поддержку беженцев, которых польское правительство не пускает в ЕС. Демонстранты скандировали: "Позор Польше", "Права беженцев – это права человека", "Откройте границы сейчас", "Беженцы не преступники". Член организации встретился с представителем Польши и передал письмо польскому премьер-министру. Участники демонстрации призвали в послании немедленно прекратить задержание беженцев на границе, остановить их пытки и избиения, а также немедленно принять всех беженцев и предоставить им законное право попросить убежища, а затем распределить их по европейским странам.





Фото взяты отсюда
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