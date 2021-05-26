Давыдько: развитие Китая становится одним из гарантов счастья, в том числе и для белорусского народа

В основе всех важных начинаний и инициатив Китая лежат принципы социальной справедливости, право народов на выбор своего пути развития, особое отношение к состоянию мира и глобальной безопасности. В этом плане взгляды Беларуси и Китая во многом совпадают, – отмечает Геннадий Давыдько:В этом году отмечается пятилетие со дня установления лидерами наших государств наивысшего уровня в истории отношений – доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Для законодательных органов знаковым событием является десятилетие со дня подписания меморандума о взаимоотношениях по обмену и сотрудничеству между Национальным собранием Беларуси и Всекитайским собранием народных представителей КНР. Геннадий Давыдько дополняет: несмотря на сложности межпарламентского общения, связанные с пандемией, белорусско-китайский диалог продолжает свое последовательное развитие.Еще одной значимой темой для совместной работы на международных площадках является продвижение инициатив в сфере информационной безопасности. Как показывает практика, цифровая безопасность и информационный суверенитет государства становятся неотъемлемыми элементами обеспечения глобальной безопасности. В связи с этим парламентарий также отметил высокие достижения Китая в этой области: