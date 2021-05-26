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Давыдько: развитие Китая становится одним из гарантов счастья в том числе, и для белорусского народа

Давыдько: развитие Китая становится одним из гарантов счастья, в том числе и для белорусского народа

«Многолетний опыт Китайской коммунистической партии демонстрирует, какое же огромное значение имеет такая мощная политически организованная сила для судьбы всего народа. Этому нужно учиться». Такое заявление во время научно-практической конференции «100-летие Коммунистической партии и успехи развития Китая» сделал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько. Парламентарий подчеркнул: 


– Наш Президент всегда крайне тепло отзывается о Китае. С любовью и искренней признательностью относится и к лидеру Коммунистической партии Китая, и ко всему китайскому народу. Современная история показывает, что дружба между лидерами стран имеет большое значение в политике. И сегодня Китай стал одним из гарантов счастья, в том числе и белорусского народа. Беларусь гордится, что у нас есть такой друг. 

В основе всех важных начинаний и инициатив Китая лежат принципы социальной справедливости, право народов на выбор своего пути развития, особое отношение к состоянию мира и глобальной безопасности. В этом плане взгляды Беларуси и Китая во многом совпадают, – отмечает Геннадий Давыдько:

– Именно об этом говорил Александр Лукашенко, выступая перед участниками Всебелорусского народного собрания. Уверен, что наши страны максимально консолидируют свои усилия и посредством реализации масштабных проектов сотрудничества продемонстрируют неэффективность политики санкций и диктата, а также подтвердят значимость взаимодействия в решении вопросов мировой повестки дня. Все инструменты для этого у нас имеются. 



В этом году отмечается пятилетие со дня установления лидерами наших государств наивысшего уровня в истории отношений – доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Для законодательных органов знаковым событием является десятилетие со дня подписания меморандума о взаимоотношениях по обмену и сотрудничеству между Национальным собранием Беларуси и Всекитайским собранием народных представителей КНР. Геннадий Давыдько дополняет: несмотря на сложности межпарламентского общения, связанные с пандемией, белорусско-китайский диалог продолжает свое последовательное развитие. 

– Например, в прошлом году в Палате представителей состоялись две значительные по тематике и представительству видеоконференции между рабочими группами по сотрудничеству по линии союзов юристов. У белорусских и китайских парламентариев много тем для обсуждения и совместной работы. Безусловно, перспективным видится активное взаимодействие в межпарламентских организациях. Такой опыт работы у нас уже есть. Несколько лет назад в Минске состоялась международная парламентская конференция в поддержку инициативы «Пояс и путь» в рамках ПА ОБСЕ. Белорусские депутаты и далее будут продвигать эту тематику на международных площадках. 



Еще одной значимой темой для совместной работы на международных площадках является продвижение инициатив в сфере информационной безопасности. Как показывает практика, цифровая безопасность и информационный суверенитет государства становятся неотъемлемыми элементами обеспечения глобальной безопасности. В связи с этим парламентарий также отметил высокие достижения Китая в этой области: 

– Не раз выступая на площадках самых различных уровней, эксперты по информационной безопасности многих стран приводили китайский опыт как самый передовой и качественный. Именно в деле создания собственного информационного поля, интернет-пространства. Этот опыт нашей стране еще предстоит перенять. 



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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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