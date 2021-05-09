Председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько прокомментировал журналистам подписанный сегодня Президентом Декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя». По его мнению, появление такого документа – это признание того, что сейчас Беларусь находится в условиях, приближенных к боевым действиям:
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– Да, пока это война информационная, война идей, умов, скрытая война врагов против нас, но возможно все. И Президент этим декретом ограждает от инсинуаций и неожиданностей нас и все наше родное пространство. Он, по сути, говорит: в случае если меня вдруг не станет, вы будете иметь дело с коллективным Лукашенко. Поэтому подумайте об этом.
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Давыдько – противникам власти: вы будете иметь дело с коллективным Лукашенко, подумайте об этом
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