Давыдько о добровольном использовании масок: Президент ведет себя очень корректно по отношению к правам человека

Это в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» подчеркнул председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько, рассуждая об итогах совещания у Президента по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Политик отметил, что, когда коронавирус только начал распространяться по миру, никто не знал, с чем предстоит столкнуться.
– Две страны, Беларусь и Швеция, не объявили локдаун. С какой критикой обрушились на Главу нашего государства! А ведь Президент не допустил ошибки. И сейчас, если сравнить статистику, [можно сказать], что мы вышли достойно. Не обнулили экономику и не потеряли темп развития. Это было мудрое решение, но почему-то об этом не принято говорить, –сказал Геннадий Давыдько.
По словам политика, каждый гражданин Беларуси осведомлен о последствиях пренебрежения медицинскими масками и вакцинацией против коронавируса. Поэтому, если людям удобно ходить без средств защиты, они могут это делать.
– Мы слишком долго воспитывали социальную инфантильность у людей. Государство все сделает, все скажет. Но есть моменты, когда ты сам должен принимать решение и отвечать за свое здоровье. Это определенная свобода, поскольку ограничения можно рассматривать в русле нарушения прав человека, – обратил внимание Геннадий Давыдько.
– Я приемлю любые государственные меры, поскольку страна более осведомлена об опасности. Человек иногда может быть беспечным. Недостаток информации или даже нежелание верить в нее ведет к безрассудству.<...> Государство видит опасности, оно вправе принимать меры, чтобы оградить народ. И тут, конечно, нужно слушаться. Но в данном случае наш Президент ведет себя очень корректно по отношению к правам человека. Я думаю, что на выходе у нас не будет ухудшения ситуации по сравнению со странами-соседями, – резюмировал политик.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.