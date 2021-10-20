Давыдько о добровольном использовании масок: Президент ведет себя очень корректно по отношению к правам человека

Политик отметил, что, когда коронавирус только начал распространяться по миру, никто не знал, с чем предстоит столкнуться.–сказал Геннадий Давыдько.По словам политика, каждый гражданин Беларуси осведомлен о последствиях пренебрежения медицинскими масками и вакцинацией против коронавируса. Поэтому, если людям удобно ходить без средств защиты, они могут это делать.– обратил внимание Геннадий Давыдько.– резюмировал политик.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.