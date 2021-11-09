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  2. Давыдько о действиях Польши в отношении мигрантов: это грубейшее нарушение всех международных норм

Давыдько о действиях Польши в отношении мигрантов: это грубейшее нарушение всех международных норм

Таким мнением поделился председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей, председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько в эфире телеканала ОНТ.

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– Пора уже перестать говорить о правах человека с западной стороны в нашу сторону. Маски сорваны. Видно, кто любит людей, а кто их просто ненавидит. Вы знаете, когда говорят «мигранты» – это какое-то расчеловечивание. Это прежде всего дети, женщины, мужчины, которые хотят жить. Вы [Польша] сделали все, чтобы разрушить их страну. Вы подло участвовали в этом разрушении. Теперь вы не пускаете их, хотя у вас есть все обязательства перед ЕС для того, чтобы пропустить этих людей. Тем более что они не хотят оставаться в Польше. Они хотят идти дальше, но их не пускают. Это грубейшее нарушение всех международных норм, – подчеркнул Геннадий Давыдько. 
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