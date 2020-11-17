Давыдько: информационная безопасность – это как антиковидная маска на человеке, который не хочет разрушить собственное здоровье

Такое мнение высказал журналистам сегодня накануне торжественного открытия экспертно-медийного форума «Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии» председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько.



– Совершенно очевидно, что власть во всем мире принадлежит тем, кто владеет информацией. Одно из ключевых мест в любом государстве – это министерство информации. В большинстве других стран оно называется более точно: министерство информационной безопасности. Информационная безопасность – это как антиковидная маска на человеке, который не хочет разрушить собственное здоровье, – подчеркнул депутат.



По его словам, информационное пространство Союзного государства сегодня расценивается не как географическая категория, а как категория смысла и ценностей:



– У нас могут быть разные экономические модели, хотя, конечно, хотелось бы как минимум гармонизироваться. Но внешнеполитический вектор крайне важно рассматривать как некую общую цель и общую парадигму действий.



От Форума, который в этом году впервые прошел в онлайн-формате, Геннадий Давыдько ждет главного результата: ускорения интеграционных процессов.



– Проект Союзного государства – один из реальных способов спасти положение в центре Европы, – считает парламентарий.