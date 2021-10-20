Давыдько: если человек уехал за границу и начал осуществлять враждебные действия в адрес своей страны, он не имеет права называться гражданином

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отметил Геннадий Давыдько.Он также добавил, что, поскольку в Беларуси действует свобода слова, граждане страны могут придерживаться любых взглядов. Единственное условие – чтобы не было призывов к насилию.обратил внимание политик.Геннадий Давыдько подчеркнул, что критиковать просто так, причем за чужие деньги, недопустимо.– сказал политик.– заключил Геннадий Давыдько.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.Смотрите также: