Давыдько: если человек уехал за границу и начал осуществлять враждебные действия в адрес своей страны, он не имеет права называться гражданином

– Если человек уехал за границу и начал осуществлять враждебные действия в адрес своей страны, он не имеет права называться гражданином, да и не хочет им называться. Поэтому надо вносить изменения в действующее законодательство и предлагать его на обсуждение, может, даже на общественное, а потом в Палату представителей, – отметил Геннадий Давыдько.
Он также добавил, что, поскольку в Беларуси действует свобода слова, граждане страны могут придерживаться любых взглядов. Единственное условие – чтобы не было призывов к насилию.
– Да, могут быть другие взгляды на политическое и экономическое развитие страны. Пожалуйста, образовывай политическую партию, агитируй, рассказывай. У нас свобода слова. Но не призывай к насильственному свержению, [действуй] в рамках законодательства. Отстаивай точку зрения, завоевывай место в Палате представителей, улучшай страну. Критиковать можно. Одно условие для тех, кто критикует: надо любить объект критики, уважать как минимум и желать его усовершенствовать, – обратил внимание политик.
Геннадий Давыдько подчеркнул, что критиковать просто так, причем за чужие деньги, недопустимо.
– 2020–2021 годы – время снятия политических масок. Все намерения очевидны, цели понятны. Понятно, кто враг, а кто друг, – сказал политик.
– В это время крайне важно сохранить государственность и те социальные гарантии, которые у нас есть. Это наша безусловная государственная ценность, – заключил Геннадий Давыдько.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
Смотрите также:
Давыдько о добровольном использовании масок: Президент ведет себя очень корректно по отношению к правам человека
Давыдько о признании приоритета польского права над законодательством ЕС: поляки вдруг почувствовали, что от Евросоюза взяли все