Об угрозах, звучащих со стороны деструктивных сил из-за рубежа в адрес крупнейшего общественного объединения страны заявил председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько. Внеочередное расширенное заседание Республиканского совета РОО «Белая Русь» проходит сегодня в Минске. Объединение выдвигает делегатов на Всебелорусское народное собрание.
Открывая заседание, Геннадий Давыдько отметил, что оно проходит в сложной геополитической обстановке:
– Мощными мировыми силами осуществляется попытка переустройства сложившегося к концу ХХ века миропорядка. Наша страна благодаря своему важнейшему геополитическому положению по сценарию транснациональных воротил должна лишиться всех прав и свободы выбора и быть подчиненной внешнему управлению в пространстве. Для разрушения нашей государственности используются новейшие технологии, работают высокопрофессиональные пропагандисты, психологи. На развал нашего общества выделены огромные деньги, враги Отечества и предатели-перебежчики открыто призывают к диверсиям и насильственным действиям, пытаясь представить эту войну – а это война! – не попыткой завоевания нашей страны, а противостоянием власти и народа.
Председатель РОО «Белая Русь» сообщил:
– Сегодня ночью мне раздался телефонный звонок с польского номера с угрозами. Мне заявили, что все члены нашего Республиканского совета могут пополнить санкционные списки. Да и в прессе мелькает в последнее время, что все, кто будет делегирован от народа – то есть угрозы народу! – уже им угрожают и уже их поносят. Мы относиться к этому должны спокойно, но жестко. В этой ситуации для нас крайне важным является истинное понимание происходящего и осознание реальности существующих угроз. И мы должны не продемонстрировать, а реально явить единство народа и мощь государства.
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Давыдько: «Белой Руси» угрожают внесением в санкционные списки
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Фото: Александр ГОРБАШ