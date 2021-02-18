Белорусы предложили пензякам то, от чего они вряд ли смогут отказаться

В Пензе побывала белорусская делегация, в которую вошли представители более 20 предприятий. Возглавил работу миссии посол Беларуси в России Владимир Семашко. Примечательно, что по городу гости передвигались на автобусе МАЗ.







Белорусскую делегацию возглавлял посол Беларуси в России Владимир Семашко.



ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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Пензенская область давно и плодотворно сотрудничает с белорусскими производителями. Однако из‑за пандемии торговый оборот между партнерами снизился почти на 15 процентов.— отметил Владимир Семашко.Помимо хорошо зарекомендовавших себя автобусов и тракторов на газовом топливе, белорусы предложили принципиально новые идеи для совместных проектов. Например, как превратить мусор в прибыль и удержать тарифы в этой сфере. Белорусская сторона разработала оборудование для переработки вторичных полимеров. Сейчас в Пензе активно внедряется раздельный сбор мусора, но собственной переработки пластика, металлов и бытовых отходов в городе с полумиллионным населением до сих пор нет.— пояснилИз отходов птицефабрик, которых сейчас в Пензе больше, чем в любом другом регионе России, белорусские партнеры готовы производить удобрение и экспортировать его. Этот проект вызвал особый интерес в связи с новым федеральным законом об органическом земледелии, который с января предполагает сокращение объемов вносимых химических веществ при обработке почвы.А пензенские производители заинтересовали партнеров оборудованием для защиты объектов от несанкционированного вторжения и промышленного шпионажа. Комплекс «Антидрон» можно развернуть за считаные минуты, он способен вести одновременно до 32 летящих объектов в радиусе полутора километров и вызывать аварийную посадку либо выводить их на неуправляемый полет. Такие средства защиты уже применяются в аэропортах, на крупных сельхозугодьях и в акваториях. Белорусы признали их актуальность для Бреста, где границы города совпадают с государственной границей.Работа белорусской делегации в Пензе завершилась подписанием двухстороннего протокола о приоритетных направлениях сотрудничества. Белорусская сторона может предложить льготные условия по приобретению техники с использованием лизинга по льготным ставкам или с привлечением экспортных кредитов. А белорусские строители готовы за счет собственных средств возводить в российском регионе жилье и социальные объекты с отсрочкой платежа до ввода их в эксплуатацию.— сказал по итогам визита посол Беларуси в России Владимир Семашко.Как выяснилось, белорусский посол с детства знаком с пензяками. На его малой родине в городке Калинковичи установлен памятник солдатам 354‑й одноименной дивизии, которая была сформирована из жителей Пензенской области. Ее бойцы остановили немцев под Москвой, а потом освобождали Беларусь. Владимир Семашко посетил Монумент воинской и трудовой славы, где прошла церемония передачи капсулы с землей из Брестской крепости. Это еще одна страница общей истории.