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  2. Давление воды во Фрунзенском и Московском районах Минска восстановлено, жителям некоторых кварталов организован подвоз питьевой воды

Давление воды во Фрунзенском и Московском районах Минска восстановлено, жителям некоторых кварталов организован подвоз питьевой воды

В связи с повреждением в водопроводной сети на улицах Мазурова и Панченко во Фрунзенском и Московском районах Минска у потребителей могло снижаться давление в системе. Однако к середине дня среды давление воды было восстановлено, сообщили в «Минскводоканале».


«По состоянию на 11:45 утечка воды локализована, давление воды у потребителей Московского и Фрунзенского районов Минска восстановлено», – проинформировали в организации.

Вместе с тем там отметили, что в ближайшие трое суток у некоторых потребителей возможно ухудшение качества воды. В этой связи организован подвоз питьевой воды в автоцистернах по следующим адресам:

ул. Кунцевщина, 25

ул. Сухаревская, 63

ул. Скрипникова, 21

ул. Мазурова, 27.

В водоканале добавили, что по заявкам потребителей места подвоза воды могут корректироваться.

 

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