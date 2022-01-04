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  2. Датский эпидемиолог заявил, что пандемия скоро завершится благодаря омикрон-штамму

Датский эпидемиолог заявил, что пандемия скоро завершится благодаря омикрон-штамму

Более мягкий характер инфицирования вариантом коронавируса "омикрон" может дать хороший иммунитет населению и ускорить завершение пандемии COVID-19 в мире. На это обратил внимание технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе, передает Lenra.ru.


Тира Гроув Краузе в интервью телеканалу TV 2 рассказал, что омикрон-штамм коронавируса обеспечит массовое распространение COVID-19, тем не менее инфекция будет протекать гораздо мягче, без серьезных последствий. Эпидемиолог заявил, что риск госпитализации из-за нового варианта в два раза меньше, чем у штамма "дельта".

– Распространение омикрон-штамма достигнет пика в конце января, а в феврале мы уже увидим снижение инфекционного давления и снижение нагрузки на службу здравоохранения. Но мы должны приложить усилия в январе, потому что это будет тяжелое время, – обратил внимание Тира Гроув Краузе.

За все время в мире диагноз COVID-19 подтвердили по меньшей мере 293,2 млн раз. Общее число летальных исходов из-за коронавируса составило более 5,4 млн. Вылечились не менее 255,5 млн пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.

Фото: pixabay.com
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