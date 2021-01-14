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  2. Дашко: поддержка социально уязвимых слоев общества – визитная карточка белорусского государства в любых условиях

Дашко: поддержка социально уязвимых слоев общества – визитная карточка белорусского государства в любых условиях

Поддержка многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, формирование доступной среды жизнедеятельности – визитная карточка Беларуси в любых условиях. Такое мнение высказал депутат Палаты Представителей Национального собрания Анатолий Дашко, принявший сегодня участие в акции «От сердца к сердцу с добротой» в Бресте.  


В Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района Бреста были приглашены воспитанники отделений дневного пребывания для инвалидов. С Новым годом и Рождеством их поздравили творческие коллективы, а депутат Палаты Представителей Национального собрания Анатолий Дашко, депутат Брестского областного совета Наталья Ильницкая, генеральный директор КУП «Брестжилстрой» Александр Романюк, представители ряда предприятий Бреста вручили денежные призы.  


Анатолий Дашко отметил, что  участие частных лиц и спонсоров в подобных мероприятиях – показатель развития общества:

 Мероприятия, которые проходят в праздничные дни, важны, потому что проводятся от души. Они делают всех нас добрее и приносят радость. Мы пришли сюда высказать уверенность, что мы вместе, что все будет хорошо в нашей стране.



Говоря о государственной поддержке, Анатолий Дашко добавил, что в конце минувшего года утверждена постановлением Совета Министров Государственная программа «Социальная защита» на 2021–2025 годы, в которую включены две подпрограммы – «Социальное обслуживание и социальная поддержка» и «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц».

– Программа предполагает обеспечение социальными услугами граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации, оказание соцподдержки, обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам. В декабре 2016 года Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. В целях реализации положений Конвенции подготовлен проект Закона  «О правах инвалидов и их социальной интеграции». В минувшем году проект закона рассмотрен в первом чтении в Палате представителей, думаю, в весеннюю сессию он будет принят. В законе есть ряд нововведений, которые смогут приблизить национальное законодательство к высокому стандарту реализации прав людей с инвалидностью, установленному Конвенцией, – подчеркнул Анатолий Дашко.


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