Дашко: поддержка социально уязвимых слоев общества – визитная карточка белорусского государства в любых условиях

В Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района Бреста были приглашены воспитанники отделений дневного пребывания для инвалидов. С Новым годом и Рождеством их поздравили творческие коллективы, а депутат Палаты Представителей Национального собрания Анатолий Дашко, депутат Брестского областного совета Наталья Ильницкая, генеральный директор КУП «Брестжилстрой» Александр Романюк, представители ряда предприятий Бреста вручили денежные призы.Анатолий Дашко отметил, что участие частных лиц и спонсоров в подобных мероприятиях – показатель развития общества:Говоря о государственной поддержке, Анатолий Дашко добавил, что в конце минувшего года утверждена постановлением Совета Министров Государственная программа «Социальная защита» на 2021–2025 годы, в которую включены две подпрограммы – «Социальное обслуживание и социальная поддержка» и «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц»., – подчеркнул Анатолий Дашко.