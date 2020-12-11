Продовольственная компания Danone анонсировала выход йогуртов, которые будут созданы из списанных продуктов и бракованных фруктов. Важно: не путать с испорченными!
Первый йогурт под названием Good Save будет со вкусом «спасенных лимонов» и появится в продаже во второй половине 2021 года. На упаковке продукта будет указано, что его составляющие могли оказаться на свалке.
Партнером Danone в этом проекте стала компания Full Harvest Technologies Inc., она управляет рынком, на котором фермеры продают отходы продуктовым компаниям.
Согласно статистике проекта Project Drawdown, борющегося с изменением климата, около трети продуктов питания в мире оказывается на свалке.
Фото: pixabay.com
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Danone будет выпускать йогурты из бракованных продуктов
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