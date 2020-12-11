Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Danone будет выпускать йогурты из бракованных продуктов

Danone будет выпускать йогурты из бракованных продуктов

Продовольственная компания Danone анонсировала выход йогуртов, которые будут созданы из списанных продуктов и бракованных фруктов. Важно: не путать с испорченными!


Первый йогурт под названием Good Save будет со вкусом «спасенных лимонов» и появится в продаже во второй половине 2021 года. На упаковке продукта будет указано, что его составляющие могли оказаться на свалке.

Партнером Danone в этом проекте стала компания Full Harvest Technologies Inc., она управляет рынком, на котором фермеры продают отходы продуктовым компаниям.

Согласно статистике проекта Project Drawdown, борющегося с изменением климата, около трети продуктов питания в мире оказывается на свалке.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Какой будет зима и какой погоды ждать в Новый год? Узнали у профессиональных и народных синоптиков
Что изменится в Правилах охоты и ведения охотничьего хозяйства, расскажут представители Минлесхоза и Госинспекции
В Минске возобновила работу 4-я женская консультация
Олег Рыженков: никто не мог предположить, что выступления Алимбековой станут настолько яркими
Задержано двое подозреваемых - по факту смерти 60-летней солигорчанки
На дорогах гололедица: советы для водителей
Презентация экономического и инвестиционного потенциала Беларуси прошла в словацком городе Жилина
Память под ударом. Эксперты отмечают ползучую героизацию нацизма
Выставка тату, звонок Деду Морозу и романтика звездного неба: 8 идей для интересных выходных
Профсоюзы помогают сохранить зарплату на достойном уровне
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
А у нас во дворе…
Посол Беларуси в Болгарии обсудил с мэром Плевена развитие регионального сотрудничества и побратимских связей
ГАИ Минска: самый распространенный вид ДТП – наезд на пешехода
В Могилевской области 14 человек с ограниченными физическими возможностями оформились ремесленниками
Установлена личность матери младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере
Danone будет выпускать йогурты из бракованных продуктов
Тепло и стильно: специалист перечислила вещи, которые должны быть в зимнем гардеробе
Как уберечься от гололедных травм
Риелторы отмечают неустойчивую динамику на рынке жилья
Постные рыбные блюда. Рецепты для Рождественского поста
Алимбекова впервые в карьере выиграла личную гонку на Кубке мира
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пляски на костях
В разных уголках мира начинается массовая вакцинация от коронавируса. Идет к этому и Беларусь
Задайте вопрос эксперту о COVID-19
Роль молодежи важна в инновационном развитии страны – Линевич
Главный санитарный врач Минска: лучше исключить корпоративы и встретить Новый год дома
Президент Кубы: мы признаем мощь, которую имеет ЕАЭС с момента своего создания
Обелиски великого подвига: мемориал погибшим в ВОВ землякам в Доропеевичах
Духовно-просветительские проекты Белтелерадиокомпании помогают найти ответы на самые сложные вопросы
Умер культовый режиссер Ким Ки Дук
Лукашенко: вклад Кубы в расширение экономического сотрудничества в ЕАЭС будет значительным
Узбекистан и Куба получили статус наблюдателя при ЕАЭС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Продолжим урок физкультуры
Мирзиёев: развитие партнерства с ЕАЭС должно основываться на принципах равноправия и взаимной выгоды
Что нужно знать про эндартериит
Лукашенко: Беларусь поддерживает Казахстан в создании стабильного и мощного государства
Фотофакт. Зима в Лидском замке
Потеря обоняния при коронавирусе: чем опасна и как восстановить
Лукашенко предложил Узбекистану стать членом ЕАЭС
Додон: Молдова не сняла с повестки дня вопрос укрепления сотрудничества с Евразийским экономическим союзом
За 9 месяцев более 1000 жителей Гродненщины были трудоустроены благодаря действиям комиссий по содействию занятости
В пункте пропуска "Котловка" меняется организация движения
В Рогачевском районе сельчанин погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Наследство Трампа для Байдена
Заседание Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ прошло в формате видеоконференции
В Беларуси участились случаи мошенничества с карточками
Путин: нужно активнее продвигаться по пути интеграционного строительства
Авторы
СКАНИРУЙТЕ