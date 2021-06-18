К такому выводу пришли российские исследователи научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга института общественных наук РАНХиГС на основе опроса, который проводился в апреле 2021-го. Конкретные цифры и выводы экспертов приводит ТАСС.
Немного о выборке. Известно, что в опросе поучаствовали 1500 человек старше 18 лет в 30 субъектах России. Они были представителями основных социально-демографических групп населения.
По итогам исследования выяснилось, что уровень тревожности из-за боязни заразиться коронавирусной инфекцией уменьшается после вакцинации. Интересный факт: данные показывают, что происходит это постепенно. Например, респонденты, у которых прививка от COVID-19 была только в планах, испытывали тревожность на уровне 72,5%. У участников опроса, которым вводили первый компонент вакцины, этот показатель составил 66%. После введения второго компонента – 56,5%. Однако наиболее показательным было снижение уровня тревожности россиян при наличии выявленных антител к коронавирусу – 42,6%.
Таким образом, исследователи пришли к выводу, что вакцинация поможет не только защитить население от инфекции, но и помочь гражданам справиться со стрессом, который вызывает распространение COVID-19.
Кстати, в нашей стране уже начались испытания белорусской вакцины против коронавируса. В планах – закончить разработку опытного образца к осени. Подробнее об этом можно почитать здесь.
Фото: pixabay.com
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Данные опроса показывают: прививка от COVID-19 помогает понизить уровень тревожности
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