Данилович: сохранение исторической правды очень важно в современных условиях, когда не прекращаются попытки ее искажения

Сегодняшний эфир программы начался с темы сохранения исторической правды и обнародования фактов геноцида белорусского народа. Ведущий «Будней» Вадим Шепет поинтересовался у эксперта, становятся ли эти вопросы сейчас первостепенной задачей.– ответил Вячеслав Данилович.Он отметил, что речь прежде всего идет о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, которые– добавил спикер.задался вопросом Вадим Шепет.сказал Вячеслав Данилович.Он подчеркнул необходимость вести комплексную работу по обнародованию и трансляции исторической правды не только в нашей стране, но и за рубежом. При этом, по мнению гостя программы, необходимо напоминать не только о страшных событиях ВОВ.– обратил внимание эксперт.подытожил Вячеслав Данилович.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.