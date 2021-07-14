Данилович: сохранение исторической правды очень важно в современных условиях, когда не прекращаются попытки ее искажения

Сегодняшний эфир программы начался с темы сохранения исторической правды и обнародования фактов геноцида белорусского народа. Ведущий «Будней» Вадим Шепет поинтересовался у эксперта, становятся ли эти вопросы сейчас первостепенной задачей.
– Безусловно. На мой взгляд, эти вопросы актуальны, потому что сохранение исторической правды очень важно в современных условиях, когда не прекращаются попытки ее искажения и фальсификации, – ответил Вячеслав Данилович.
Он отметил, что речь прежде всего идет о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, которые «оказали огромное влияние в том числе на современную жизнь нашего народа».
– Расследование фактов геноцида в отношении белорусского народа и обнародование этих материалов тоже имеет большое значение, потому что, к сожалению, в современном мире эта трагедия не всеми понимается и осознается, – добавил спикер. – А ведь мы потеряли каждого третьего в военных испытаниях ВОВ... И говорить об этом необходимо, подкрепляя [сказанное] фактами. Поэтому очень правильно, что Генеральная прокуратура проводит эту работу при поддержке научного сообщества, общественных организаций.
– Скажите, как решить этот важный вопрос сохранения исторической правды? – задался вопросом Вадим Шепет. – Возбуждено уголовное дело – что дальше? Нужно же как-то об этом рассказать, вписать в историю…
– Конечно. Это все должно быть зафиксировано. Сборники документов, научные работы какие-то на этом основании могут быть подготовлены. Но самое важное – зафиксировать факты. [В том числе] опросить тех свидетелей, которые на сегодняшний день еще с нами, – сказал Вячеслав Данилович.
Он подчеркнул необходимость вести комплексную работу по обнародованию и трансляции исторической правды не только в нашей стране, но и за рубежом. При этом, по мнению гостя программы, необходимо напоминать не только о страшных событиях ВОВ. «Несмотря на трагическую историю, наш народ выстоял и победил в ВОВ. Мы потомки победителей, и об этом тоже необходимо говорить», – обратил внимание эксперт.
– Если будет продолжаться трансляция этой исторической правды, мы будем гарантированно [защищены] от попыток ее искажения и фальсификации, – подытожил Вячеслав Данилович.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
Данилович: нужно обращать внимание мирового сообщества на факты геноцида в отношении нашего народа в годы ВОВ