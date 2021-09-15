Данилович: Рижский договор исторически был обречен на неудачу

В частности, он обратил внимание на то, что Рижский мирный договор заложил глубинные антагонистические межгосударственные противоречия и породил неустойчивость в межнациональной безопасности народов Восточной Европы:

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