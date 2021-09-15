Данилович: Рижский договор исторически был обречен на неудачу

В частности, он обратил внимание на то, что Рижский мирный договор заложил глубинные антагонистические межгосударственные противоречия и породил неустойчивость в межнациональной безопасности народов Восточной Европы:
– Он исторически был обречен на неудачу, так как нарушал территориальную целостность восточных народов – соседей Польши. Получив половину Беларуси и четверть Украины, Польша стала государством, в котором поляки составляли 64 процента населения. Рижский мирный договор не отвечал национально-государственным интересам белорусского народа…
Вячеслав Данилович подчеркнул, что аннексированная Польшей этническая белорусская территория получила неофициальное наименование «Западная Беларусь», хотя в официальных польских документах употреблялся термин «восточные окраины». Это была почти половина территории Беларуси размером около 113 тысяч квадратных километров с населением около 4 миллионов человек, более 70 процентов которого составляли белорусы.– Мы должны ценить суверенитет и независимость, которые имеем сегодня в стране. Ведь если задуматься, Республика Беларусь – последнее суверенное государство Европы. Разве суверенны Польша, Литва, Украина, Латвия, Эстония, которые проводят политику в ущерб своим национальным интересам, но в угоду коллективному Западу ? – резюмировал ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
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