Ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович в своем докладе к делегатам VI Всебелорусского народного собрания предложил внести в Конституцию понятие «национальное достоинство», которое включает в себя гордость за свой народ, любовь к его культуре и традициям, уважение к государственной символике. А также закрепить норму, которая предполагает, что оскорбление национального достоинства будет преследоваться по закону.
Деструктивные силы продолжают нагнетать противостояние в обществе, используя фальсификацию и искажение исторических фактов. Акцентируя внимание на негативных страницах истории, они игнорируют огромную созидательную работу белорусского общества. По словам ректора, целый ряд новоявленных публицистов и псевдоисториков стремятся не просто «наковырять» негативных фактов, а опорочить нашу историю:
– Мы должны понимать, что это не отвлеченная история, это история наших дедов и прадедов. Позволить фальсифицировать нашу историю – значит плюнуть в собственную душу, разрушить связующую нить между поколениями. Кроме того, сейчас активно обсуждается вопрос учреждения Дня народного единства. Считаю, что давно назрела необходимость придать статус такого дня, например, 17 сентября, когда начался процесс воссоединения нашего народа, или 14 ноября, когда в 1939 году Верховный Совет БССР принял решение о включении в состав Республики Западной Беларуси. А также установить в Минске памятник «Воссоединение белорусского народа».
По мнению ректора, важно донести до общественности правду об использовании пособниками нацистов бело-красно-белого флага.
– Нам нельзя забыть роль истинных зачинщиков мировых войн, тех, кто потворствовал ее развязке, допустить пересмотра итогов Великой Победы и забвения подвига наших предков.
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Данилович: позволить фальсифицировать нашу историю – значит плюнуть в собственную душу
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