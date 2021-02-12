Данилович: позволить фальсифицировать нашу историю – значит плюнуть в собственную душу

Деструктивные силы продолжают нагнетать противостояние в обществе, используя фальсификацию и искажение исторических фактов. Акцентируя внимание на негативных страницах истории, они игнорируют огромную созидательную работу белорусского общества. По словам ректора, целый ряд новоявленных публицистов и псевдоисториков стремятся не просто «наковырять» негативных фактов, а опорочить нашу историю:По мнению ректора, важно донести до общественности правду об использовании пособниками нацистов бело-красно-белого флага.