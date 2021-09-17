Данилович: о славных событиях своего прошлого мы обязаны говорить во весь голос

Воссоединение Западной Белоруссии и БССР имеет огромную историческую значимость для белорусской государственности. Об этом в ходе выступления «Воссоединение Западной Белоруссии с БССР – акт исторической справедливости», состоявшегося сегодня в рамках диалоговой площадки в Академии управления при Президенте Беларуси, заявил ее ректор, кандидат исторических наук Вячеслав Данилович.





Ученый подчеркнул:

– Воссоединение Западной Белоруссии и БССР имеет огромную историческую значимость для белорусской государственности, так как способствовало консолидации белорусской нации. Были проведены радикальные социально-экономические и культурные преобразования в интересах большинства народа, предотвращена угроза полонизации и ассимиляции белорусов. Беларусь стала территориально целостным государством, и это явилось важнейшей предпосылкой для стремительного национально-государственного развития и общего поступательного движения белорусского народа к прогрессу.

Отметив, что долгие годы о дате 17 сентября 1939 года старались особо не вспоминать, дабы не ставить в неудобное положение Польскую Народную Республику – важнейшего политического и экономического партнера СССР, Вячеслав Данилович подчеркнул, что сегодня вопросы сохранения исторической правды актуальны как никогда:

– О славных событиях своего прошлого мы обязаны говорить во весь голос!

В рамках диалоговой площадки в Академии управления при Президенте состоялась также презентация новой инициативы, направленной на сохранение исторической памяти и укрепление белорусской государственности, – проекта Аналитического центра ЕсооМ «Иди и смотри».

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