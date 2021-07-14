Данилович: нужно обращать внимание мирового сообщества на факты геноцида в отношении нашего народа в годы ВОВ

В эфире программы обсуждали тему обнародования фактов геноцида белорусского народа. В этом контексте Вячеслав Данилович рассказал о своем видении того, как страшная историческая правда о событиях ВОВ должна рассказываться подрастающему поколению.уточнил эксперт.Гость «Будней» также затронул вопрос раскрытия фактов о геноциде белорусов в учебниках по истории нашей страны:Вячеслав Данилович также обратил внимание на то, что в рамках отдельных уроков можно дать школьникам возможность готовить сообщения об истории своей семьи, о трагедии, которая коснулась их родственников в годы ВОВ. Таким образом, по мнению спикера, факты геноцида белорусовВедущий «Будней» Вадим Шепет отметил, что в Беларуси мы можем рассказать о таких фактах, ретранслировать их посредством литературы и других источников информации. Но как сделать это в других странах?– отметил журналист.– сказал Вячеслав Данилович.Он добавил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.