Данилович: нужно обращать внимание мирового сообщества на факты геноцида в отношении нашего народа в годы ВОВ

Такую мысль ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В эфире программы обсуждали тему обнародования фактов геноцида белорусского народа. В этом контексте Вячеслав Данилович рассказал о своем видении того, как страшная историческая правда о событиях ВОВ должна рассказываться подрастающему поколению.
– [Белорусы] с детства должны проникаться значимыми фактами и событиями отечественной истории, в том числе периода ВОВ, посещать музеи, участвовать в практических проектах, которые направлены на сохранение исторической памяти, – уточнил эксперт.
Гость «Будней» также затронул вопрос раскрытия фактов о геноциде белорусов в учебниках по истории нашей страны:
– Самые яркие свидетельства [геноцида] обязательно должны быть [отражены] в учебной литературе и донесены до нашего подрастающего поколения.
Вячеслав Данилович также обратил внимание на то, что в рамках отдельных уроков можно дать школьникам возможность готовить сообщения об истории своей семьи, о трагедии, которая коснулась их родственников в годы ВОВ. Таким образом, по мнению спикера, факты геноцида белорусов «будут восприниматься не только как что-то написанное на бумаге, но и пропускаться через себя».
Ведущий «Будней» Вадим Шепет отметил, что в Беларуси мы можем рассказать о таких фактах, ретранслировать их посредством литературы и других источников информации. Но как сделать это в других странах? «Как напомнить европейским прокурорам о зверствах в Беларуси коллаборантов из Латвии, Литвы, Украины? Ведь они пытаются забыть, стереть эти странички своей истории…» – отметил журналист.
– Я думаю, необходимо прежде всего направлять выявленные материалы в адрес прокурорских структур европейских государств, широко говорить об этом на международных площадках, где представлена Беларусь. Обращать внимание мирового сообщества на страшнейшие факты геноцида в отношении нашего народа в годы Великой Отечественной войны, – сказал Вячеслав Данилович.
Он добавил:
– Еще один механизм – запрашивать информацию по тем преступникам, которые осуществляли геноцид, либо говорить о необходимости их экстрадиции и суда, потому что некоторые еще до сих пор живы. Если эти вещи будут системно делаться, я думаю, мы общими усилиями не дадим забыть европейским государствам о том, что произошло на территории Беларуси.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Данилович: нужно обращать внимание мирового сообщества на факты геноцида в отношении нашего народа в годы ВОВ
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