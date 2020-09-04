Данилович: нужно чувствовать ответственность за свою позицию, поступки

Человек, относящийся к интеллигенции, должен осознавать свою роль в обществе, чувствовать ответственность за свою позицию и поступки. Такое мнение высказал директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович во время круглого стола БЕЛТА "Беларуская інтэлігенцыя ў выпрабаваннях часу".
"Интеллигенция – это часть элиты общества. Но необходимо осознавать, что интеллигенция, как и любой слой общества, неоднородна и разные убеждения могут присутствовать, в том числе и в этой среде. Как правило, интеллигенция представлена интеллектуалами, имеющими свою точку зрения на те или иные вопросы. Историческое прошлое Беларуси также свидетельствует, что в разные исторические эпохи вот такая образованная элита общества по-разному относилась к тем либо другим событиям. Часто даже придерживалась противоположных мыслей. Я думаю, достаточно здесь вспомнить 1917 год, когда часть интеллигенции не восприняла революцию, другая, наоборот, выступила на стороне революционных изменений. И таких примеров можно приводить очень много. На мой взгляд, к феномену интеллигенции нужно относиться спокойно, взвешенно, объективно, учитывая историческое обстоятельство, сопровождающее тот либо иной период развития белорусского общества", – сказал Вячеслав Данилович.
Вместе с тем, по его словам, человек, относящийся к интеллигенции, должен осознавать свою роль в обществе и то, что для многих он является ориентиром. "Нужно чувствовать ответственность за свою позицию, поступки. И отношение должно быть не узкоэгоистичное: вот это мне там нравится или какая мне будет от этого польза. Общество должно осознавать себя частью одного целого и вместе с тем частью своей страны. Думать о том, к чему приводят те шаги, которые они предпринимают, те позиции, которые они озвучивают в то либо иное время. Ну и, конечно же, определение позиции интеллектуальной элиты в трудные часы испытаний возрастает. Очень многое зависит от того, какую позицию занимают люди, которые являются вот таким ориентиром в нашей общественной жизни. Но я еще раз подчеркиваю, что не надо воспринимать интеллигенцию как один монолитный организм. Все люди имеют свою позицию. Главное, чтобы мы были честными, занимали объективную, взвешенную позицию, думая о стране, о своем народе в первую очередь", – убежден ученый.
Фото: архив БЕЛТА
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Данилович: нужно чувствовать ответственность за свою позицию, поступки
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