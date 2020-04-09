Данилович: иммунитет против фальсификаций и искажений истории можем выработать сообща

Противостоять попыткам фальсификации исторического прошлого необходимо, а для этого требуется слаженная работа ученых, музейных работников, журналистов и государства. Уверенность в этом, отвечая на вопрос журналиста sb.by, высказал директор Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович.





Ученый убежден, что противостоять попыткам фальсификации исторического прошлого необходимо:

- Но делать это нужно вместе и сообща. К этому процессу должны быть привлечены и ученые, и общество, и учителя, и музейные работники. Иными словами, должна вестись целенаправленная методическая работа по донесению до широкой общественности правды о событиях Великой Отечественной войне. Именно реальных фактов, которые на сегодняшний день нередко пытаются исказить и передернуть. Например, пытаются поставить на одну доску Германию и Советский Союз, обвинив их обоих в развязывании Второй мировой войны.

Директор Института истории НАН в этой связи подчеркнул:

- С научной и документальной точек зрения Советский Союз не собирался устраивать нападение и развязывать Вторую мировую войну. Решение Гитлера напасть на Польшу было принято задолго до того, как был подписан германо-советский договор о ненападении. Причем Советский Союз был последней из европейских стран, подписавших такой договор с Германией, другие страны это сделали гораздо раньше.

Вячеслав Данилович решительно опровергает и муссируемые некоторыми современными, в том числе западными, историками утверждения о том, что основной перелом во Второй мировой войне и Победа в ней были достигнуты лишь благодаря действиям западных союзников:

- Фактический материал ярко и убедительно свидетельствует о том, что основным фронтом Великой Отечественной и Второй мировой войн был советско-германский фронт. 270 дивизий действовали на нем - против 80 дивизий в Западной Европе после открытия там второго фронта. Практически 70% потерь, понесенных Германией в живой силе и технике, относится также к советско-германскому фронту. Эти цифры зафиксированы в наших научных работах, о них надо широко говорить. Это - правда войны.

Говоря о попытках подвергнуть сомнению и массовость партизанского и подпольного движения на территории Беларуси, ученый вновь обратился к цифрам:

- 374 тысячи партизан и более 70 тысяч подпольщиков - сам факт столь массового движения сопротивления подчеркивает наличие поддержки со стороны большинства населения. И про это также надо громко говорить. Да, были и те, кто сотрудничал с германскими оккупационными властями - но таковых было несоизмеримо, на порядки меньше, чем те, кто с оружием в руках, на подпольной работе или просто путем трудового саботажа добывал нашу общую Победу.

По словам Вячеслава Даниловича, в Институте истории НАН вопросу защиты исторической памяти от конъюнктурных посягательств уделяется огромное внимание:

- И если мы эту работу будем вести все вместе, мы выработаем в нашем обществе иммунитет против таких попыток фальсификаций и искажений, когда отдельные факты преподносятся как истина в последней инстанции, обобщенная на всю страну или на весь народ.







