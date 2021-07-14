Данилович: если мы будем осознавать важность единства общества, то сможем выстоять в любых испытаниях

Ведущий программы Вадим Шепет в сегодняшнем эфире затронул такую важную тему, как роль общества в сохранении суверенитета государства.– привел пример он. Журналист поинтересовался у эксперта, как не допустить подобного в Беларуси и что для этого нужно сделать каждому гражданину.(в контексте имеется в виду сфера деятельности. – Прим. ред.)– выразил уверенность Вячеслав Данилович.– ответил спикер и пояснил: –Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.