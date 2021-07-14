Данилович: если мы будем осознавать важность единства общества, то сможем выстоять в любых испытаниях

Таким мнением ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Ведущий программы Вадим Шепет в сегодняшнем эфире затронул такую важную тему, как роль общества в сохранении суверенитета государства. «Мы видим, что происходит в Украине, Грузии: посредством общества пытаются разрушить суверенитет стран», – привел пример он. Журналист поинтересовался у эксперта, как не допустить подобного в Беларуси и что для этого нужно сделать каждому гражданину.
– Прежде всего нужно не идти на поводу у эгоистических желаний, не ставить собственные узколичностные интересы выше общественных и государственных. Это необходимо понимать. Если мы будем эгоистами, то наша страна не выживет. Мы замкнемся каждый в своих узких рамках и, соответственно, общество легко будет разделить. Второй момент – нужно честно и качественно выполнять ту работу, которая поручена гражданину на своем участке (в контексте имеется в виду сфера деятельности. – Прим. ред.). Если мы будем это делать, осознавать важность единства общества, то сможем выстоять в любых испытаниях, – выразил уверенность Вячеслав Данилович.
– Почему деструктивные силы в плане разрушения суверенитета влияют именно на общество? Это самый легкий путь?
– Возможно и так, – ответил спикер и пояснил: – Попытаться найти слабые звенья в обществе, расколоть его – это можно сделать и без военных действий путем различных психологических манипуляций, внедрений искаженной информации, разрушения исторической памяти народа. <…> Поэтому, к сожалению, мы видим, что современная геополитика в основном развивается в ракурсе информационных и гибридных войн. Цель остается одна и та же: расколоть общество, ослабить государство и подчинить его интересам различных внешних игроков.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Данилович: если мы будем осознавать важность единства общества, то сможем выстоять в любых испытаниях
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