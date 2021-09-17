Данилович: дата 17 сентября 1939 года связана с процессом восстановления исторической справедливости в отношении белорусов

Таким мнением в проекте «Альфа Радио» «День народного единства – праздник каждого из нас» поделился ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович.
– Очень важно и символично, что в Год народного единства мы установили новый государственный праздник – День народного единства. Связан он с событиями осени 1939 года, когда произошло реальное воссоединение двух частей белорусского народа, разделенного в результате Рижского мирного договора 1921 года. Как раз таки 17 сентября начался освободительный поход Красной армии в Западную Беларусь, а также процесс воссоединения общества и восстановления исторической справедливости в отношении нас. Если бы этого не произошло, не было бы республики в современных границах, – заметил Вячеслав Данилович.
Он также добавил, если бы не события 1939 года, часть жителей нашей страны со временем превратилась бы в православных поляков. В пример Вячеслав Данилович привел Белосточчину, где более сотни тысяч людей считают себя поляками и менее 50 тысяч – белорусами.
– День народного единства поможет закрепить в сознании нашего общества и на международном уровне понимание значения этих событий для истории белорусского народа, – резюмировал кандидат исторических наук.