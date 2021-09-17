Данилович: дата 17 сентября 1939 года связана с процессом восстановления исторической справедливости в отношении белорусов

– заметил Вячеслав Данилович.Он также добавил, если бы не события 1939 года, часть жителей нашей страны со временем превратилась бы в православных поляков. В пример Вячеслав Данилович привел Белосточчину, где более сотни тысяч людей считают себя поляками и менее 50 тысяч – белорусами.– резюмировал кандидат исторических наук.