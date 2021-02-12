Данилович: белорусы должны иметь собственный взгляд на историческое прошлое

Объективность – это основополагающий принцип исторической науки, который подразумевает недопустимость искажения фактов и событий. Такое мнение высказал ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович, выступая на VI Всебелорусском народном собрании.
– Мы, белорусы, должны иметь собственный взгляд на историческое прошлое, который должен способствовать консолидации общества, воспитанию патриотических и гражданских качеств подрастающего поколения. Это особенно актуально в условиях информационных и гибридных войн, – считает делегат.
Благодаря поддержке государства, отмечает делегат, у нас много делается для сохранения исторической памяти: восстанавливаются памятники историко-культурного наследия, создаются художественные произведения и фильмы. Особенно важно то, что проводятся объективные исследования исторических процессов.
– Академические ученые-историки совместно с коллегами из вузов разработали национальную концепцию истории Беларуси. В ее основу положена идея неразрывности исторического процесса становления и развития белорусского этноса. Именно достижения отечественной науки – прочная основа для успешной организации учебно-воспитательного процесса в учреждениях образования, сохранения исторической памяти белорусской нации. Однако деструктивные силы продолжают целенаправленную работу по нагнетанию противостояния в обществе, используя искажение исторических фактов и событий.
Целый ряд новоявленных публицистов и псевдоисториков, считает Вячеслав Данилович, стремится не просто «наковырять» негативных фактов и фактиков, опорочить историю.
– Позволять фальсифицировать историю – значит плюнуть в душу, разрушить связующую нить поколений. Если раньше откровенные фейки озвучивались отдельными политиками, то теперь ложь открыто легализуют на межгосударственном уровне, – заключил ректор Академии управления.
Фото: БЕЛТА
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Данилович: белорусы должны иметь собственный взгляд на историческое прошлое
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