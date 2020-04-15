Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+4 oC
USD: 2.45
EUR: 2.68
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Данилович: Беларусь формирует историческую политику объективно и без противопоставлений другим народам

Данилович: Беларусь формирует историческую политику объективно и без противопоставлений другим народам

Беларусь формирует историческую политику объективно, не пытаясь противопоставить разные периоды и народы. Такое мнение в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда"—"Историческая политика. Память о войне" высказал директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович.

Фото: архив БЕЛТА

Ученый отметил важную особенность формирования белорусской исторической политики. "Мы руководствуемся объективным подходом и смотрим на исторические события с точки зрения Беларуси и белорусского народа, что они дали для нашего народа, государства. И смотрим объективно. Мы не стремимся противопоставить один исторический период другому. Как это часто бывает, например, у наших польских, прибалтийских, украинских коллег, которые считают, что советский период — это сплошной мрак, что там ничего хорошего не было, одно угнетение и прочее", — сказал Вячеслав Данилович.

"Объективный подход позволяет видеть то ценное, что было в том числе и в советском обществе. Если мы говорим о событиях Великой Отечественной войны, то опять же придерживаемся объективного подхода. Да, мы стремимся показать, что сделали белорусы для общей победы. Но мы же не говорим, что белорусы победители. Мы говорим о победе советского народа", — подчеркнул директор Института истории НАН.

"Это очень важный аспект нашей исторической политики — мы не стремимся противопоставить себя кому-то другому. Но искажать нашу историю позволять тоже не должны. И на этом твердо стоим", — резюмировал ученый.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В Беларуси проведено более 76 тысяч тестов на коронавирус
На большинстве рек Беларуси прогнозируют снижение уровня воды
Продолжается подготовка к параду Победы — в нем примут участие 185 единиц техники
Очередной 130-тонный «БЕЛАЗ» будет работать на медном карьере в Болгарии
Первый человек в мире получил вакцину против коронавируса
Минобороны Беларуси передало в больницы медоборудование для искусственной вентиляции легких
Появилось новое видео крушения «Суперджета» в Шереметьево в прошлом году
Биржа: 15 апреля доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал
В Беларуси запущен онлайн-сервис мониторинга симптомов и определения вероятности заражения коронавирусом COVID-19
Московский международный кинофестиваль перенесли на октябрь
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хоть кол на голове теши
Розыск по сети. МВД запустило Telegram-канал по розыску пропавших без вести
Гренландия заявила о победе над коронавирусом
Онлайн-занятия в кружках по интересам для пожилых людей организовали в Могилеве
Данилович: сейчас как никогда важно выработать в обществе иммунитет к фальсификациям истории
Волонтеры Круглянского района сегодня передали в районную больницу медицинские маски
Мэттью МакКонахи пожертвовал медработникам 80 тысяч защитных масок
На Брестчине приняты меры для стабильной работы животноводов в условиях сложной эпидемиологической обстановки
Данилович: Беларусь формирует историческую политику объективно и без противопоставлений другим народам
Стрим-спектакль "Доктор Айболит" Батлейка в Молодечно #БеларусьБЕЗcovid
В пункте пропуска «Верхний Теребежов» на белорусско-украинской границе продолжается реконструкция
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Аналитическая диарея
Авторы
СКАНИРУЙТЕ