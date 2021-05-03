На наркотик в грузовике DAF среагировала служебная собака. Сотрудники Гомельской таможни осмотрели ящик водителя для личных вещей и нашли в нем полиэтиленовый пакет с наркотиком.
Эксперт сделал заключение, что это марихуана.
– В отношении водителя возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через границу наркотических средств и психотропных веществ. Он задержан, – сообщают в таможне, напоминая о том, что санкции по статье предусматривают лишение свободы от трех до семи лет. Ведется расследование.
Фото Гомельской таможни
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Дальнобойщик из Украины ввез на территорию Беларуси марихуану и был задержан
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