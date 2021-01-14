Введение обязательных сертификатов, подтверждающих вакцинацию против коронавируса, для поездок в определенные страны может спровоцировать отказ туристов отправляться в путешествия, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах прошедшим вакцинацию от коронавируса с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из России, въезда в нее и пересечения ими государственных границ других стран.
Руководитель компании "Фортуна Тур" Екатерина Кошелюк считает, что если будут введены такие документы, то ограничений для поездок без них в 2021 году еще не будет, так как сама вакцина до конца не изучена и есть противопоказания для ее применения.
– Но если будут введены обязательные "ковидные паспорта" в некоторых странах, то спрос на поездки туда резко упадет: многие наши туристы не готовы делать прививку в ближайшее время. Сейчас туристы готовы сдать тест за несколько дней до вылета, – пояснила специалист.
Ситуацию прокомментировала и психолог Ольга Варегина:
– "Ковидные" паспорта и связанные с ними ограничения могут вызвать у туристов страхи, агрессию, чувство дискриминации, разочарование и растерянность от того, что привычные путешествия уже могут быть недоступны.
Специалист напомнила, что подобные инфекционные паспорта уже существуют, и их нужно получать перед посещением некоторых африканских и южноамериканских стран.
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COVID-паспорта могут отпугнуть туристов
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