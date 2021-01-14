COVID-паспорта могут отпугнуть туристов

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах прошедшим вакцинацию от коронавируса с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из России, въезда в нее и пересечения ими государственных границ других стран.Руководитель компании "Фортуна Тур" Екатерина Кошелюк считает, что если будут введены такие документы, то ограничений для поездок без них в 2021 году еще не будет, так как сама вакцина до конца не изучена и есть противопоказания для ее применения.– пояснила специалист.Ситуацию прокомментировала и психолог Ольга Варегина:Специалист напомнила, что подобные инфекционные паспорта уже существуют, и их нужно получать перед посещением некоторых африканских и южноамериканских стран.