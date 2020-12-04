COVID-19 в Испании: предприятия закрываются, уровень безработицы растет

Негативные социально-экономические последствия пандемии коронавируса в Испании ощущаются сильнее, чем в других странах. Об этом пишет Deutsche Welle.
Пандемия нанесла серьезный урон экономике страны, в полной мере это ощущают и люди. Государство стало лидером по размерам нанесенного экономике ущерба среди других 37 развитых стран мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). К причинам специалисты относят не только зависимость испанской экономики от туризма, но и политику нынешнего коалиционного правительства страны.
И прогнозы – неутешительные. Они сулят и дальнейшее падение всех социально-экономических показателей.
Сотрудник Мадридского центра социологических исследований Хесуса Косты отметил, что половина трудоспособного населения страны сейчас не работает.
"Неудивительно, что в городах растут очереди за бесплатными продуктами, деньги на которые собираются в церковных приходах", – подчеркнул он.
Профессор экономики Мадридского университета Роберто Сентено рассказал, что за 11 месяцев этого года в Испании стало на 100 тысяч предприятий меньше. И большинство работающих производств сейчас испытывают финансовые трудности, они вынуждены сокращать персонал.
Сильно страдает и сфера туризма – главная отрасль испанской экономики. Она лишилась около 80% своих доходов.
Роберто Сентено обозначает, что страна испытывает такие трудности и по причине сильной зависимости экономики от туризма. Даже учитывая то, что обстановка на курортах страны этим летом была благоприятной и безопасной, западные европейцы не решились посетить их.
"Отмечу и нехватку государственных субсидий бедствующим предприятиям. Прогрессирует недовольство и формируется недоверие к Испании со стороны частных инвесторов – иностранных и своих", – рассказал он.
Это недовольство, по мнению профессора, касается и политики правительства.
"Не самым лучшим образом сказывается бесконтрольный наплыв иммигрантов, политические уступки баскским и каталонским сепаратистам за их поддержку правительства в парламенте, коррупция в высших сферах власти", – добавляет Роберто Сентено.
В таких непростых условиях многие испанцы надеются лишь на Евросоюз. Речь идет в первую очередь об обещанной ЕС помощи в 140 млрд евро. Впрочем, лишь часть от этих денег, по утверждению профессора Роберто Сентено, можно будет потратить на социальные нужды.
Основная часть помощи должна пойти на реструктуризацию испанской экономики, создание и продвижение новых производств с применением передовых технологий.
"Стратегическая задача – обеспечить прогресс страны, отделить ее от туристической конъюнктуры, обеспечить рабочие места для населения", – подытожил специалист.
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