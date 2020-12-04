COVID-19 в Испании: предприятия закрываются, уровень безработицы растет

Пандемия нанесла серьезный урон экономике страны, в полной мере это ощущают и люди. Государство стало лидером по размерам нанесенного экономике ущерба среди других 37 развитых стран мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). К причинам специалисты относят не только зависимость испанской экономики от туризма, но и политику нынешнего коалиционного правительства страны.И прогнозы – неутешительные. Они сулят и дальнейшее падение всех социально-экономических показателей.Сотрудник Мадридского центра социологических исследований Хесуса Косты отметил, что половина трудоспособного населения страны сейчас не работает.– подчеркнул он.Профессор экономики Мадридского университета Роберто Сентено рассказал, что за 11 месяцев этого года в Испании стало на 100 тысяч предприятий меньше. И большинство работающих производств сейчас испытывают финансовые трудности, они вынуждены сокращать персонал.Сильно страдает и сфера туризма – главная отрасль испанской экономики. Она лишилась около 80% своих доходов.Роберто Сентено обозначает, что страна испытывает такие трудности и по причине сильной зависимости экономики от туризма. Даже учитывая то, что обстановка на курортах страны этим летом была благоприятной и безопасной, западные европейцы не решились посетить их.– рассказал он.Это недовольство, по мнению профессора, касается и политики правительства.– добавляет Роберто Сентено.В таких непростых условиях многие испанцы надеются лишь на Евросоюз. Речь идет в первую очередь об обещанной ЕС помощи в 140 млрд евро. Впрочем, лишь часть от этих денег, по утверждению профессора Роберто Сентено, можно будет потратить на социальные нужды.Основная часть помощи должна пойти на реструктуризацию испанской экономики, создание и продвижение новых производств с применением передовых технологий.– подытожил специалист.