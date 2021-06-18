Пандемия COVID-19 спровоцировала в Испании демографический кризис – крупнейший со времен окончания гражданской войны 1936–1939 годов. Такой статистикой поделилось издание rg.ru.
Сообщается, что в прошлом году в Испании умерли около 493 тысяч человек – это худший показатель за историю сбора подобных данных. Смертность за этот период выросла на 17,7%, если сравнивать с 2019-м. В целом же население Испании в минувшем году сократилось на 153 тысячи человек.
Упали и показатели рождаемости. В 2020 году в Испании появилось лишь 339 тысяч детей – rg.ru пишет, что это исторический минимум для государства. Важно уточнить: тенденция падения уровня рождаемости наблюдалась в стране в течение всего последнего десятилетия. Однако коронавирус усугубил ее.
Фото: pixabay.com
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COVID-19 спровоцировал крупнейший за последние 80 лет демографический кризис в Испании
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