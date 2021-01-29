Риски для беременных, рожениц с коронавирусом и их детей волнуют многих. О том, передается ли инфекция внутриутробно и в каких случаях мать может заразить ребенка, рассказал в программе "О самом главном" российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам медика, вероятность передачи COVID-19 от беременной к плоду практически нулевая:
– У мам, переболевших коронавирусом, рождаются дети без данного заболевания. Дело в том, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем, но никак не через кровь, – рассказал Александр Мясников.
Кроме этого, врач добавил, что невозможна передача коронавируса и через плаценту. Ребенок может заболеть только в том случае, если после его рождения женщина с COVID-19 применит грудное вскармливание.
– В эти первые дни она может заразить, поэтому в подобной ситуации кормить нужно искусственно, пока мама полностью не вылечится, – добавил медик.
Фото: pixabay.com
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COVID-19 и беременность: врач рассказал, в каких случаях коронавирус передается от матери к ребенку
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