Чжан Есуй: Китай выступает против попыток внешних сил посеять раздор и хаос в белорусском обществе

Заместитель председателя Палаты представителей, руководитель рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом КНР Валерий Мицкевич сегодня встретился с председателем Комитета по иностранным делам, руководителем китайско-белорусской группы дружбы Всекитайского собрания народных представителей Чжаном Есуем в формате видео-конференц-связи.
Фото: архив БЕЛТА
Стороны обсудили дальнейшее продвижение китайско-белорусских отношений по линии законодательных органов, укрепление торгово-экономического сотрудничества, взаимную поддержку в международных делах, совместное реагирование на чрезвычайные ситуации.
– Мы высоко ценим поддержку Китая, в том числе в вопросах уважения иностранными государствами и международными организациями суверенитета, независимости и территориальной целостности Беларуси. Выражаем признательность КНР за конструктивную позицию относительно ситуации в Беларуси, которая отстаивается на международных площадках, включая Совет Безопасности ООН. Мы с твердым оптимизмом смотрим на развитие белорусско-китайских отношений и уверены в последовательной реализации всех намеченных планов, – сказал Валерий Мицкевич.
Он также подчеркнул, что прорабатываемый визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Беларусь придаст дополнительный мощный стимул двустороннему сотрудничеству.
– Стороны активно взаимодействуют по всем темам, продолжается проработка совместных проектов по организации производства твердых лекарственных форм на Борисовском заводе медицинских препаратов, а также сотрудничество с пекинской фармацевтической корпорацией, – рассказал зампредседателя Палаты представителей.
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак в беседе с журналистами обратила внимание на гуманитарное сотрудничество Беларуси и Китая:
– Совсем недавно прошла первая волна коронавирусной инфекции. Когда мы узнали, что у китайской стороны возникли проблемы с медикаментами, по распоряжению Президента Беларуси первыми в мире направили нашим друзьям в КНР самолеты с медицинской гуманитарной помощью. Когда COVID-19 пришел в Европу, Китай помогал нам с тест-системами и другим медицинским оборудованием, защитными средствами. Поэтому считаю, что взаимодействие группы дружбы очень важно и актуально.
В свою очередь Чжан Есуй отметил, что Китай всегда уважал путь развития, выбранный белорусским народом, и усилия, направленные на защиту суверенитета:
– Мы выступаем категорически против попыток внешних сил посеять раздор и хаос в белорусском обществе. Убеждены, что белорусский народ под руководством Главы государства способен самостоятельно обеспечить политическую стабильность и безопасность.
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Чжан Есуй: Китай выступает против попыток внешних сил посеять раздор и хаос в белорусском обществе
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