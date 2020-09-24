Чжан Есуй: Китай выступает против попыток внешних сил посеять раздор и хаос в белорусском обществе

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Стороны обсудили дальнейшее продвижение китайско-белорусских отношений по линии законодательных органов, укрепление торгово-экономического сотрудничества, взаимную поддержку в международных делах, совместное реагирование на чрезвычайные ситуации., – сказалОн также подчеркнул, что прорабатываемый визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Беларусь придаст дополнительный мощный стимул двустороннему сотрудничеству., – рассказал зампредседателя Палаты представителей.в беседе с журналистами обратила внимание на гуманитарное сотрудничество Беларуси и Китая:В свою очередьотметил, что Китай всегда уважал путь развития, выбранный белорусским народом, и усилия, направленные на защиту суверенитета: