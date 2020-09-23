Чужеродные слизни заполонили огороды белорусов

Карта распространения испанского слизня в Беларуси

Карта распространения черноголового слизня в Беларуси

Ученый поделился фактами о проникновении и других природных «захватчиков», несущих угрозу садам, полям и огородам. В издательстве «Белорусская наука» сейчас готовят к печати новую книгу «Черная книга инвазивных видов животных Беларуси», посвященную инвазивным животным. Накануне ее выхода мы побеседовали о самых насущных угрозах биологической безопасности и способам защиты.Оказалось, испанский слизень, которого называют главным вредителем Европы, способен выжить у нас. Этот вид проник в нашу страну с овощами и фруктами из стран южной Европы – Италии, Греции, не только Испании. Выживет он или нет, зависит от температур. Зимует он в подстилке, поэтому в сильные морозы может погибнуть. Последние холодные сезоны были мягкими, поэтому он начал распространяться. Летом местные слизни предпочитают капусту, то же и с зарубежными: они любят прятаться между листьями, где есть влага, в жару скрываясь от солнца. Кроме капусты встречаются на свекле и других овощах.К нам проник не только испанский, но еще раньше – кавказский, или черноголовый слизень. В 1996 году его впервые зафиксировали в стране, в 2009 году – в столице. Этот «гость» приехал с Кавказа вместе с фруктами. Он часто встречается на клумбах, особенно если их поливают, любит влажную среду. Наблюдается также так называемый леопардовый слизень. Для «Черной книги» создали карты их распространения.Инфографика предоставлена Виталием Семенченко