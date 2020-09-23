Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Чужеродные слизни заполонили огороды белорусов

Чужеродные слизни заполонили огороды белорусов

Многие дачники в этом году заметили на своих участках необычно крупных ярких слизней. Сличив с картинками в интернете, некоторые предположили, что это представители испанского вида. Отличаются они цветом – вплоть до ярко-оранжевого, а главное, прожорливостью. В Латвии, Эстонии и Финляндии и других странах Европы эти «гусеницы» стали серьезной угрозой для сельского хозяйства. Догадку, что вредитель добрался и до Беларуси, подтвердил sb.by руководитель центра по инвазивным видам НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси – член-корреспондент Академии наук Виталий Семенченко.  


Ученый поделился фактами о проникновении и других природных «захватчиков», несущих угрозу садам, полям и огородам. В издательстве «Белорусская наука» сейчас готовят к печати новую книгу «Черная книга инвазивных видов животных Беларуси», посвященную инвазивным животным. Накануне ее выхода мы побеседовали о самых насущных угрозах биологической безопасности и способам защиты. 

Оказалось, испанский слизень, которого называют главным вредителем Европы, способен выжить у нас. Этот вид проник в нашу страну с овощами и фруктами из стран южной Европы – Италии, Греции, не только Испании. Выживет он или нет, зависит от температур. Зимует он в подстилке, поэтому в сильные морозы может погибнуть. Последние холодные сезоны были мягкими, поэтому он начал распространяться. Летом местные слизни предпочитают капусту, то же и с зарубежными: они любят прятаться между листьями, где есть влага, в жару скрываясь от солнца. Кроме капусты встречаются на свекле и других овощах. 

Карта распространения испанского слизня в Беларуси

К нам проник не только испанский, но еще раньше – кавказский, или черноголовый слизень. В 1996 году его впервые зафиксировали в стране, в 2009 году – в столице. Этот «гость» приехал с Кавказа вместе с фруктами. Он часто встречается на клумбах, особенно если их поливают, любит влажную среду. Наблюдается также так называемый леопардовый слизень. Для «Черной книги» создали карты их распространения.

Карта распространения черноголового слизня в Беларуси

Инфографика предоставлена Виталием Семенченко
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Новости и статьи
В Исландии оттаял самолет, который разбился 76 лет назад - фото
Фотофакт. Масштабное десантирование на совместном белорусско-российском учении «Славянское братство-2020»
ГТК сообщает о технических сбоях в работе инфосистем таможенных органов
В Японии продемонстрировали самую маленькую модель кубика Рубика
Политолог: Беларуси важно решать свои проблемы и не вестись на внешние провокации
Месячному малышу из Жлобина хирурги сделали операцию Касаи и тем самым спасли печень
Лущ: западные соседи Беларуси хотят одного - жить рядом со слабой и управляемой страной
В Минске закрыли станцию метро Немига
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Молдову в январе-июле вырос почти на 15%
Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Инаугурация. Я это видел. Своими глазами
Три игрока "Руха" вошли в сборную тура футбольного чемпионата Беларуси
Совместное предприятие по сборке городских автобусов МАЗ в Молдове планируют запустить в этом году
Футбол. «Минск» разгромил «Смолевичи» в перенесенном матче десятого тура ЧБ
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Диетолог назвал продукт, который снижает риск онкологии
Союзные парламентарии изучат опыт Беларуси и России по борьбе с COVID-19
Чужеродные слизни заполонили огороды белорусов
Спартакиада для трудных подростков и членов молодежных отрядов охраны правопорядка Витебщины прошла в 103-й Витебской ВДБ
Как работает авиация в рамках учений «Славянское братство – 2020»
В Чечерске милиция нашла серийного вора велосипедов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Очень простая история
Как проходят оперативно-специальные учения войск связи
"Белавиа" решила продлить приостановку рейсов в Ригу и Ларнаку
Первый этап VIII Белорусско-российского молодежного форума пройдет 25 сентября в формате видеоконференции
Трансляция церемонии вступления Александра Лукашенко в должность Президента Беларуси будет показана сегодня по белорусскому ТВ
«Минсктранс» возобновляет рейсы из Минска в Ригу
Кейт Миддлтон посетила лондонский парк, чтобы поддержать пострадавших от пандемии
Курица снесла зеленое яйцо и озадачила фермера
Эйфелева башня вновь открыта для посетителей
В Мозыре вынесены приговоры участникам резонансного разбоя, замаскированного под спецоперацию
Уникальная выставка письменных принадлежностей из коллекции Владимира Лиходедова откроется завтра в Национальной библиотеке Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Письма протеста
Специалист рассказал, как дать арбузу вторую жизнь
Минчанин нашел банковскую карту и потратил чужие деньги
Шотландец остался без ноги из-за бутерброда
Джим Керри может стать новым Джокером
Воссозданный белорусскими мастерами Туровский крест представят в Минском кафедральном соборе
Ученые выяснили, для чего в египетские гробницы помещали мумии птиц
Памятные мероприятия в честь 75-летия Великой Победы пройдут на Евразийском экономическом форуме в Вероне
Эйфелеву башню закрыли из-за угрозы взрыва
В Беларуси выпустят почтовую марку "Всемирное наследие ЮНЕСКО в живописи Беларуси и Китая"
Под Минском официально открыт уникальный центр технических видов спорта
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Гитлерюгенд? Вдуть
Эксперты рассказали, какие вещи выдают в женщине отсутствие вкуса
Полесский драматический театр открывает 15-й творческий сезон и приглашает на четыре премьеры
Анну Нетребко выписали из больницы
Авторы
СКАНИРУЙТЕ