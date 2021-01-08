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«Чувствует себя не самым лучшим образом». Дочь Бориса Грачевского рассказала о его состоянии

Заразившийся коронавирусом основатель и худрук детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский в настоящий момент находится в реанимации Москвы. О его состоянии телеканалу Россия 24 рассказала дочь Анна Грачевская.


– Состояние его не ухудшилось. На сколько я знаю и как он сообщает, чувствует себя средне. Конечно, не самым лучшим образом, но достаточно стабильно. Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления, – поделилась девушка.

Ранее родственники Бориса Грачевского сообщали, что медики оценивают состояние худрука «Ералаша» как "стабильно тяжелое" – вирусная пневмония осложнилась присоединением бактериальной инфекции.

Фото: РИА Новости
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