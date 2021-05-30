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Чувство недосыпа оказалось признаком тяжелого заболевания

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, признаком какого заболевания может быть чувство недосыпа.

Фото: pixabay.com

 По словам специалиста, "чувство разбитости" после сна может быть симптомом слип-апноэ - синдром, для которого характерно прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. 

- Во время сна человек храпит, мышцы мягкого неба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вход в дыхательное горло. В следствие чего спящий замирает на несколько секунд. Данный недуг приводит к тяжелым заболеваниям и повышенному риску смерти, - рассказывает Мясников.

Медик порекомендовал обратиться к врачу-сомнологу. 

- Если синдром подтвердится, то потребуется индивидуальное лечение, в том числе сипап-терапия - аппаратное лечение нарушений дыхания во сне, - отметил телеведущий.

Люди с апноэ во сне имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройства настроения и депрессии, головных болей, эректильной дисфункции, снижения памяти и концентрации.
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