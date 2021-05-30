Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, признаком какого заболевания может быть чувство недосыпа.
Фото: pixabay.com
По словам специалиста, "чувство разбитости" после сна может быть симптомом слип-апноэ - синдром, для которого характерно прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд.
- Во время сна человек храпит, мышцы мягкого неба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вход в дыхательное горло. В следствие чего спящий замирает на несколько секунд. Данный недуг приводит к тяжелым заболеваниям и повышенному риску смерти, - рассказывает Мясников.
Медик порекомендовал обратиться к врачу-сомнологу.
- Если синдром подтвердится, то потребуется индивидуальное лечение, в том числе сипап-терапия - аппаратное лечение нарушений дыхания во сне, - отметил телеведущий.
Люди с апноэ во сне имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройства настроения и депрессии, головных болей, эректильной дисфункции, снижения памяти и концентрации.
Опубликовано:
863
Чувство недосыпа оказалось признаком тяжелого заболевания
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter