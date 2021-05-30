Чувство недосыпа оказалось признаком тяжелого заболевания

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По словам специалиста, "чувство разбитости" после сна может быть симптомом слип-апноэ - синдром, для которого характерно прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд., - рассказывает Мясников.Медик порекомендовал обратиться к врачу-сомнологу.- отметил телеведущий.Люди с апноэ во сне имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройства настроения и депрессии, головных болей, эректильной дисфункции, снижения памяти и концентрации.