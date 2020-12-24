Согласно некоторым сведениям, организм человека начинает стареть чуть ли не с самого момента рождения. Многие исследователи считают, что достижение человеком половой зрелости, а также достижение пика умственных способностей являются отправной точкой старения, пишет "Медицина и наука".
Однако ученые полагают, что кривая смертности больше напоминает букву U: высокий риск смерти имеют дети в раннем возрасте, после риск смерти уменьшается. Подобное наблюдается примерно к девяти годам. Затем кривая смертности снова начинает свой рост.
– Старение организма включает в себя накопление в организме различных повреждений, которые вызывают сбой в работе клеток, тканей, органов и систем, – сказал профессор МГУ Вадим Гладышев.
Проведя анализ эпигенетических меток ДНК, взаимодействующих с биологическим возрастом в совокупности с накопленными мутациями, можно предположить, что организм начинает стареть практически сразу после того, как произошло образование организма – после зачатия.
– Уменьшение смертности в определенный период (около 9 лет) может быть косвенно объяснено тем, что носители неудачных сочетаний генетических аллелей просто погибают, – отметила автор статьи Эльвира Кинзина, передает издание Cell Reports.
Фото: pixabay.com
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Чуть ли не с самого рождения: ученые установили, в каком возрасте начинает стареть организм человека
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