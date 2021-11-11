Чуприс: в новой Конституции будет закреплена и усилена поддержка государством традиционной семьи

Об этом заявила заместитель Главы Администрации Президента, доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс в эфире программы «Марков. Ничего личного» на "ОНТ".
- У нас будет все традиционно и большинство граждан поддерживают это. Связка “М + Ж” – это то, что должно поддерживаться государством, потому что такого рода семья является основной ячейкой государства и общества, и именно она воспитывает ценности и традиции, соответствует нашим ожиданиям на сегодняшний день. Это будет закреплено в Конституции, - подчеркнула гость программы.
Ольга Чуприс рассказала, что в новом проекте предусмотрена поддержка семьям, воспитывающих детей.
- Если говорить о равенстве мужчин и женщин, была некая дискриминационная норма с точки зрения “Ж” в Конституции в 32-й статье, где было указано, что “женщины наравне с мужчинами”. Так вот, выравнивается – мужчины и женщины, женщины и мужчины. Чтобы не было подтекста дискриминационного. Это тоже обсуждалось, будет правиться, - добавила заместитель главы Администрации Президента.