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  2. Чуприс: трагические события Великой Отечественной войны в крови каждого белоруса

Чуприс: трагические события Великой Отечественной войны в крови каждого белоруса

Таким мнением поделилась заместитель Главы Администрации Президента, доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ


– Для всех белорусов этот вопрос крайне чувствительный. [В Великой Отечественной войне] погиб каждый третий [белорус]. Нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от войны. Последствия войны мы ощущаем до настоящего времени. Скажу то, о чем, может быть, не всегда говорят, но мне показалось, что эти последствия проявляются даже в том, что у нас очень сильные женщины. Почему? Я думала над этим вопросом. Сила белорусских женщин обоснована исторически тем, что по нам прошлась война. Помните, что женщины взвалили на себя всё в военное и послевоенное время. Ответственность за себя и за мужчин, которые ушли на фронт и погибли. Многие женщины остались без сыновей, мужей, отцов. И это то наследие, которое мы имеем сейчас. Поэтому трагические события войны в крови каждого белоруса. И сейчас настал момент не просто зафиксировать это внутри, в себе, в нашей исторической так называемой памяти. Но и зафиксировать это на уровне Конституции с тем, чтобы поколения белорусов никогда не забывали об этих ужасах войны. То есть юридически закрепить это и признать, – отметила заместитель Главы Администрации Президента.  

Ольга Чуприс отметила, что данные предложения были сформулированы в двух статьях Конституции – 15-й и 54-й.
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Фото: Андрей САЗОНОВ
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