Чуприс рассказала о требованиях к кандидату в Президенты по новой Конституции

Ольга Чуприс рассказала, что в проекте новой Конституции определяются два президентских срока:Также заместитель Главы Администрации Президента раскрыла требование в новой Конституции к кандидату в Президенты по возрасту – 40 лет:Профессор добавила, что в проекте новой Конституции сохраняется требование к кандидату в Президенты быть гражданином Беларуси по рождению: