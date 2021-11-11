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Чуприс рассказала о требованиях к кандидату в Президенты по новой Конституции

Заместитель Главы Администрации Президента, доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказала, какими будут требования к кандидату в Президенты Беларуси по новому проекту Конституции:

Фото: БЕЛТА

– Данный проект [Конституции], который сейчас разработан, можно охарактеризовать так: он, безусловно, под президентскую республику, но совершенно очевидно, что не под действующего Президента. Ведь у  него уже много полномочий, он уже их реализует на практике. Но вот вопрос о требованиях к Президенту, которые сформулированы, здесь уже на уровне Конституционной комиссии были обозначены некоторые вопросы. Они будут вынесены на республиканский референдум. Это увеличение возраста и сроки полномочий Президента. 

Ольга Чуприс рассказала, что в проекте новой Конституции определяются два президентских срока:

– Определяются два срока, это было обозначено Конституционной комиссией.

Также заместитель Главы Администрации Президента раскрыла требование в новой Конституции к кандидату в Президенты по возрасту – 40 лет:

– Какие бы ни были вундеркинды, они должны иметь определенный жизненный опыт. Как показывает практика, молодежь сейчас взрослеет позже. Наверное, исходя из этого, встал вопрос о возрасте. Конституционная комиссия поддержала эти предложения. Возраст увеличен. По крайней мере, в том проекте, который есть, он установлен 40 лет.

Профессор добавила, что в проекте новой Конституции сохраняется требование к кандидату в Президенты быть гражданином Беларуси по рождению: 

– Пока ничего не изменяется, гражданин по месту рождения. Так закреплено сейчас, определяющим является территория. Раз народ предложил такой вариант, никто пока не посмел внести что-то другое. 
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