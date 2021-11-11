Чуприс о беженцах на границе: ЕС нужно начать вести диалог с руководством Беларуси, чтобы не ухудшить ситуацию

, – отметила Ольга Чуприс.Для того чтобы разрешить сложившуюся ситуацию на границе, по мнению заместителя Главы Администрации Президента, руководителям сопредельных государств (Польша и Литва), а также иных государств Евросоюза, необходимо начать вести диалог с официальными представителями и руководством Беларуси на предмет выстраивания дорожной карты:Ольга Чуприс также назвала двух уполномоченных лиц международных органов, которые должны подключиться к разрешению миграционной проблемы, – это Верховный комиссар по правам человека и Верховный комиссар по делам беженцев ООН.