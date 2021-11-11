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  2. Чуприс о беженцах на границе: ЕС нужно начать вести диалог с руководством Беларуси, чтобы не ухудшить ситуацию

Чуприс о беженцах на границе: ЕС нужно начать вести диалог с руководством Беларуси, чтобы не ухудшить ситуацию

Об этом в эфире программы "Марков. Ничего личного" на ОНТ заявила заместитель Главы Администрации Президента, доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс. 


– Каждый имеет права, они закреплены в международных документах. Люди имеют право на жизнь. Я бы здесь не перечисляла конкретные международные нормы и какие-то обязательства, которые принимают на себя все страны, просто обозначила бы концептуально вопросы, которые необходимо разрешить, и в чем видятся нарушения. На мой взгляд, необходимо провести оценку на предмет нарушения общих норм о правах человека, это целый веер этих норм. Во-вторых, провести оценку на предмет нарушения норм о правах человека уязвимых категорий лиц. В частности, беженцы, переселенцы, мигранты, по разным категориям, близким по этой тематике, женщины и дети. В-третьих, необходимо оценить на предмет совершения правонарушений, в том числе уголовных преступлений, польских пограничников в отношении лиц, которые находятся на границе, то есть дать юридическую оценку их действиям, – отметила Ольга Чуприс. 

Для того чтобы разрешить сложившуюся ситуацию на границе, по мнению заместителя Главы Администрации Президента, руководителям сопредельных государств (Польша и Литва), а также иных государств Евросоюза, необходимо начать вести диалог с официальными представителями и руководством Беларуси на предмет выстраивания дорожной карты: 

– Это необходимо для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации, преодолеть возможные крайне негативные последствия, которые могут повлечь человеческие жертвы и решить другие смежные вопросы. Нам нужна такая дорожная карта, чтобы мы совместными усилиями помогли этим людям. 

Ольга Чуприс также назвала двух уполномоченных лиц международных органов, которые должны подключиться к разрешению миграционной проблемы, – это Верховный комиссар по правам человека и Верховный комиссар по делам беженцев ООН.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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