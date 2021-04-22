Чуприс: личные приемы дают возможность представителям власти увидеть проблемы на местах

Могилевчанка Наталья Алешина приехала с личным вопросом, решить который на местном уровне не удалось:Жительница Кричева просила о защите прав ребенка. Бывший супруг работает в России, алименты на содержание сына выплачивает в неполном объеме. Елена Ивановна из Черикова – многодетная мама, трое из пятерых ее детей – несовершеннолетние. Некоторое время назад женщину хотели наградить орденом Матери, но на этапе сбора документов она получила отказ, о чем была уведомлена устно. Говорит, поэтому и записалась на прием, чтобы выяснить причины отказа.Могилевчанки Наталья и Жанна заинтересовались изменениями в законодательстве с оглядкой на своих сыновей, отбывающих наказание за незаконный оборот наркотиков. Хотели узнать, какие шансы на помилование в связи с внесением изменений и дополнений в законодательство.Заместитель Главы Администрации Президента разъяснила порядок подачи ходатайства на помилование и обозначила некоторые нюансы., – уточнила Ольга Чуприс.Зачастую на личные приемы граждане приходят с пониманием, что их вопрос не может быть решен здесь и сейчас, но они хотят найти поддержку и понимание, куда им двигаться дальше. Кроме того, они хотят увидеть участие в своей проблеме не только местной, но и центральной власти, подводя итоги, отметила Ольга Ивановна:Поделилась Ольга Чуприс и задумкой Администрации Президента создать единую автоматизированную систему учета и обработки обращений граждан Беларуси.