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  2. Чуприс: личные приемы дают возможность представителям власти увидеть проблемы на местах

Чуприс: личные приемы дают возможность представителям власти увидеть проблемы на местах

На личный прием граждан, который сегодня в Черикове провела заместитель Главы Администрации Президента Ольга Чуприс, поступило пять обращений. Жители райцентра, а также Могилева, Кричева и Минска поднимали самые разные темы – от раздела имущества до претензий на решение суда и изменений законодательства.


Могилевчанка Наталья Алешина приехала с личным вопросом, решить который на местном уровне не удалось: «Поэтому считаю важным, что госслужащие такого высокого уровня проводят выездные приемы. У нас, простых граждан, есть возможность быть услышанными и получить реальную помощь».

Жительница Кричева просила о защите прав ребенка. Бывший супруг работает в России, алименты на содержание сына выплачивает в неполном объеме. Елена Ивановна из Черикова – многодетная мама, трое из пятерых ее детей – несовершеннолетние. Некоторое время назад женщину хотели наградить орденом Матери, но на этапе сбора документов она получила отказ, о чем была уведомлена устно. Говорит, поэтому и записалась на прием, чтобы выяснить причины отказа.

Могилевчанки Наталья и Жанна заинтересовались изменениями в законодательстве с оглядкой на своих сыновей, отбывающих наказание за незаконный оборот наркотиков. Хотели узнать, какие шансы на помилование в связи с внесением изменений и дополнений в законодательство.

Заместитель Главы Администрации Президента разъяснила порядок подачи ходатайства на помилование и обозначила некоторые нюансы.

– Писать его может каждый при условии, что осужденный уже отбыл половину срока, – уточнила Ольга Чуприс. – Комиссия, которая будет рассматривать заявление, все тщательно проанализирует. Большое внимание она уделит тому, как человек отбывает наказание, стал ли он на путь исправления. Но учтите, что оценивается и сам заявитель, то, каким поручителем он может быть. В случае отказа каждое последующее заявление будет рассмотрено только через год.


Зачастую на личные приемы граждане приходят с пониманием, что их вопрос не может быть решен здесь и сейчас, но они хотят найти поддержку и понимание, куда им двигаться дальше. Кроме того, они хотят увидеть участие в своей проблеме не только местной, но и центральной власти, подводя итоги, отметила Ольга Ивановна:

– Во время приемов стараюсь общаться с человеком, подробно его выслушивать, детально вникать в ситуацию. Мне кажется, что в итоге они уходят удовлетворенными, в чем и состоит наша цель. Самой власти личные приемы дают возможность понять, что не так на местах, что надо подкорректировать. Порой мы видим варианты совершенствования законодательства, организационной работы в органах, потом руководствуемся этим в практической деятельности.

Поделилась Ольга Чуприс и задумкой Администрации Президента создать единую автоматизированную систему учета и обработки обращений граждан Беларуси.

– Реализация этой работы уже началась. Перед нами стоит задача систематизировать учет и свести его воедино. Поскольку эта работа сложная (внедрение информационных технологий, разработка определенного программного обеспечения), она не была решена в один день и даже год. Но уже появились пробные образцы системы, и к концу года она должна быть внедрена в жизнь. Главная цель нововведения  – повышение эффективности в работе с обращениями граждан и юридических лиц. Человек сможет отследить, как велась работа по его проблеме. А органы государственного управления смогут видеть движение обращения, например, от районного исполкома и до Администрации Президента. Мы будем наблюдать, как менялся ход обращения, как гражданин подавал еще несколько связанных обращений, какие решения принимались местными властями и вышестоящими органами власти. К концу года Министерство связи планирует запустить систему в итоговую эксплуатацию.
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Фото: САЗОНОВ Андрей
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