Об этом ректор Белорусской академии последипломного образования Алексей Чуканов заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Говоря об особенностях борьбы с распространением коронавируса в нашей стране, эксперт отметил:
– Сохранение инфекционных стационаров и врачей-инфекционистов – это большое достижение, тот фундамент, благодаря которому мы сейчас имеем те результаты в борьбе с пандемией COVID-19, которыми действительно можно гордиться.
Алексей Чуканов подчеркнул, что, оценивая работу белорусских врачей во время пандемии, нужно остановиться не только на медицинском аспекте в виде развития научных технологий по борьбе с вирусом и разработки препаратов, но и на самой системе организации помощи пациентам на всех этапах протекания болезни. «У нас, наверное, с точки зрения специалиста, одна из самых оптимальных систем помощи пациентам с COVID-19», – сказал гость «Будней».
Спикер добавил, что в борьбе с коронавирусом медики Беларуси «оказались на должном уровне, поэтому наши граждане могут чувствовать себя абсолютно спокойно».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Чуканов: в Беларуси одна из самых оптимальных систем помощи пациентам с COVID-19
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