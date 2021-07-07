Чуканов: в Беларуси одна из самых оптимальных систем помощи пациентам с COVID-19

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Говоря об особенностях борьбы с распространением коронавируса в нашей стране, эксперт отметил:Алексей Чуканов подчеркнул, что, оценивая работу белорусских врачей во время пандемии, нужно остановиться не только на медицинском аспекте в виде развития научных технологий по борьбе с вирусом и разработки препаратов, но и на самой системе организации помощи пациентам на всех этапах протекания болезни.– сказал гость «Будней».Спикер добавил, что в борьбе с коронавирусом медики БеларусиТок-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.