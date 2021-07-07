Чуканов о врачебной этике: когда Родина просит о помощи, отказываться нельзя

Таким мнением ректор Белорусской академии последипломного образования Алексей Чуканов поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В эфире сегодняшней программы обсуждали этику медиков и необходимость ее соблюдения. «Мы все видели, что происходило в прошлом году: были моменты, которые общий образ врача уводили в политическую сторону. А медик все-таки должен просто лечить людей», – отметил ведущий «Будней» Вадим Шепет.
– Почему точечно «удары» были рассчитаны именно на воздействие через врачей? Потому что врачи – и я отчасти горд этим – принадлежат в определенном смысле к элите общества, – прокомментировал Алексей Чуканов. – Соответственно, если раскачать элиту и та начнет давать какие-то советы под воздействием и [экстремистских] Telegram-каналов, и других [источников деструктивной информации], за ней потянется гораздо больше людей, чем за обычным человеком.
Спикер добавил:
– Здесь нужно отдавать себе отчет в том, что у нас было правильное формирование элит и образа врача как человека, ответственного не только перед пациентом, но и перед обществом. <…> Это крайне важно.
Рассуждая об этой особенности профессиональной медицинской этики, эксперт привел интересное сравнение:
– У генетиков есть хорошее выражение, которое отлично экстраполируется на общество. Для того чтобы проявился фенотип, должен быть генотип (врожденные качества) и соответствующие факторы социальной среды. Если тебе окружение, то есть общество, дало возможность проявиться, то будь добр, в том числе исходя из клятвы Гиппократа, обществу отдай дань и поблагодари его, чем можешь.
Алексей Чуканов подвел итог: «Когда Родина дает и просит о помощи, нельзя отказываться. Это основополагающий [фактор] любой педагогической и тем более медицинской школы как гуманитариев, людей, за которыми идет общество. Некоторые [врачи] у нас об этом забыли».
Впрочем, «некоторые» – это совсем не большое число. По словам гостя «Будней», во время событий 2020-го в Беларуси «99% медиков устояло».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Чуканов о врачебной этике: когда Родина просит о помощи, отказываться нельзя
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