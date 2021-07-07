Чуканов о врачебной этике: когда Родина просит о помощи, отказываться нельзя

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В эфире сегодняшней программы обсуждали этику медиков и необходимость ее соблюдения.– отметил ведущий «Будней» Вадим Шепет.прокомментировал Алексей Чуканов. –Спикер добавил:Рассуждая об этой особенности профессиональной медицинской этики, эксперт привел интересное сравнение:Алексей Чуканов подвел итог:Впрочем, «некоторые» – это совсем не большое число. По словам гостя «Будней», во время событий 2020-го в Беларуси «99% медиков устояло».Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.