Чуканов о призывах белорусам поступать за границей: зарубежные вузы хотят заполучить себе не студентов, а их кошельки

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Ведущий программы Вадим Шепет в сегодняшнем эфире затронул следующий вопрос: западные страны постоянно размещают рекламные посты в социальных сетях, которые призывают наших студентов ехать к ним получать высшее образование. Журналист сказал:– согласился Алексей Чуканов.Рассуждая на эту тему, гость программы затронул и другую сторону вопроса. Он рассказал о том, как иностранцы приезжают за получением качественного высшего образования в нашу страну:Спикер обратил внимание на то, что подобная реклама рассчитана на неокрепшие умы.– уточнил ректор Белорусской академии последипломного образования.Также Алексей Чуканов напомнил, что в Беларуси есть возможность получить высшее образование бесплатно. За границей это осуществимо далеко не везде.– подчеркнул эксперт. –Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.