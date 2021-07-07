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  2. Чуканов о призывах белорусам поступать за границей: зарубежные вузы хотят заполучить себе не студентов, а их кошельки

Чуканов о призывах белорусам поступать за границей: зарубежные вузы хотят заполучить себе не студентов, а их кошельки

Такую мысль ректор Белорусской академии последипломного образования Алексей Чуканов высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


Ведущий программы Вадим Шепет в сегодняшнем эфире затронул следующий вопрос: западные страны постоянно размещают рекламные посты в социальных сетях, которые призывают наших студентов ехать к ним получать высшее образование. Журналист сказал: «Хочется обратиться к молодым людям и объяснить, что все-таки это просто бизнес и ничего, кроме него. Люди хотят заполучить к себе новых студентов, которые будут платить деньги».

– Безусловно, – согласился Алексей Чуканов. – Более того, [зарубежные] вузы хотят заполучить себе не студентов, а их кошельки. Необходимо отдать себе отчет: активнейшая информационная и пропагандистская война на образовательном фронте имеет под собой одну-единственную цель. [Там] работают агентства-хедхантеры, которые зарабатывают с того, что, поставляя студентов в вузы, снимают за это процент. Поэтому они будут рассказывать вам все, что захотите. Но заметьте, что сами университеты не очень причастны к этим процессам – мы чаще сталкиваемся с посредническими услугами, а не прямыми призывами от вузов. Это лишний повод задуматься, что вас [в загранице] будет ждать.

– Посреднику все равно, куда он предлагает человеку поступить…

– Посреднику все равно – ему важен процент. Что со студентом будет дальше – это другой вопрос.

Рассуждая на эту тему, гость программы затронул и другую сторону вопроса. Он рассказал о том, как иностранцы приезжают за получением качественного высшего образования в нашу страну:

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– Количество иностранных студентов в белорусских вузах даже сложно поддается учету – это огромная цифра. Она свидетельствует о том, что к нам приезжают за качественным образованием. Об этом иностранная пропаганда умалчивает – неудобно сказать. Как этот так, у вас все плохо, но почему-то к вам едут? Это та дилемма, над которой молодым людям [стоит задуматься].

Спикер обратил внимание на то, что подобная реклама рассчитана на неокрепшие умы. «Неокрепшие за счет того, что у них маловато объективной информации. Им показывают только одну сторону медали, не говоря, что будет дальше в плане того, как они будут трудиться там, в другой системе ценностей», – уточнил ректор Белорусской академии последипломного образования.

Также Алексей Чуканов напомнил, что в Беларуси есть возможность получить высшее образование бесплатно. За границей это осуществимо далеко не везде.

– Здесь я призываю к патриотизму через осмысление того, что вам дало наше государство. Это не так мало, чтобы отважиться и соскочить куда-то в неизвестность. Это не совсем правильная позиция, – подчеркнул эксперт. – Потом, на 1-2 курсе иностранных вузов [к студентам] придет осмысление, что [выбран] все-таки не тот путь, но назад вернуться будет очень сложно. Об этом я всегда прошу молодых людей подумать, когда они делают самый ответственный шаг в своей жизни, выбирая вуз.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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Чуканов о призывах белорусам поступать за границей: зарубежные вузы хотят заполучить себе не студентов, а их кошельки
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