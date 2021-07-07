В эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» ректор Белорусской медицинской академии последипломного образования Алексей Чуканов рассказал о незыблемости ценности врачебной тайны и о том, какие санкции за ее разглашение применяются за рубежом.
Данный вопрос в эфире сегодняшней программы затронули, раскрывая тему врачебной этики (подробнее об этом – по ссылке).
– Время идет, ценности где-то претерпевают изменения, и мы всегда движемся в канве этих процессов. Те [этические] постулаты, которые были действенны в 1950-е и в 1990-е, несколько отличаются [от нынешних]. Изменились взгляды, трансформировалась сама система [здравоохранения], и на эти вызовы мы отвечаем адекватной коррекцией наших постулатов, – заявил Алексей Чуканов.
Он добавил:
– Но есть незыблемые ценности. Есть врачебная тайна, не позволяющая никогда и ни с кем без разрешения пациента обсуждать [детали его лечения]. А мы знаем те истории, когда это произошло [в Беларуси, и ситуацию] пытались раскрутить…
По словам спикера, подобное нарушение «в любой иной стране, кроме нашей, привело бы к лишению права заниматься медицинской практикой». В контексте нашумевшей истории в нашей стране в 2020-м «об этом все почему-то умолчали по ту сторону баррикад», – обратил внимание эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Чуканов – о недопустимости разглашения врачебной тайны
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