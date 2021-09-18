«Чтобы помнили всю жизнь»: под стенами Всехсвятского собора проходит «Хоровое вече»

Сегодня в три часа дня ударят колокола Храма-памятника в честь Всех Святых (а кажется, совсем мало времени прошло с тех пор, как эти колокола, привезенные к храму, на специальной платформе смиренно дожидаясь своего воздвижения) и зазвучит Песня. Объединяющая, сплачивающая, рождающая в душах единое и страстное патриотическое чувство.На наших глазах рождается традиция, которой через двадцать лет мы будем гордиться и считать ее почти такой же древней, как наша земля.А начиналась она в конце 2000-ых, но лишь в 2015 году этот праздник приобрел свой нынешний формат.— рассказываетОбщереспубликанская акция «Хоровое вече» стартовала 10 февраля 2015 года, а 12 сентября у стен Всехсвятского храма состоялся заключительный гала-концерт.Второе «Хоровое вече» было посвящено 500-летию белорусского книгопечатания, и местом его проведения стала площадка у Национальной библиотеки.Нынче праздник возвращается в объятья Всехсвятского храма, и в этом уже видна некая преемственность и традиция.— говорит Тамара Слабодчикова. —Сам Владимир Владимирович шутливо негодовал из-за того, что партизаны считали эту песню народной.— рассказывал он нам, своим ученикам в конце 1970-ых.«Лесная песня» должна вернуться в народ и зазвучать с прежней звонкостью и силой.— продолжает свой рассказ Тамара Слободчикова. —А как лучше всего запечатлеть эту классику в памяти поколений? Конечно же, объединив детей и взрослых, стариков и молодежь в едином незабываемом действе, где сольются сотни и тысячи голосов.Да, это трудно. Небесная канцелярия насылает дождь, но перед волей людей даже небеса порой готовы отступить.говоритФилармония, как и всегда, принимает самое деятельное участие в подготовке и проведении «Хорового веча». На ее площадке проводились репетиции, режиссер филармонии Нина Осипова продумывала и реализовывала концепцию.В самом празднике принимают участие три филармонических коллектива — Государственная академическая хоровая капелла им. Г.Ширмы, Государственный камерный хор Республики Беларусь и Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь под управлением Юрия Караваева, на который возложена самая трудная и ответственная задача — аккомпанировать. Оркестр дольше всех будет находиться на сцене, и именно оркестр более всего нуждается в защите от дождя, ведь скрипка — инструмент хрупкий, и невозможно играть на скрипке и на любом другом инструменте, держа в руках зонтик.— говоритМинистерство культуры, Мингорисполком, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин и настоятель столичного Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный — все эти лица и организации оказывают всевозможную поддержку готовящемуся празднику и относятся к нему с огромным энтузиазмом.Объединенный хор — великий символ единения народа. Приобщиться к нему — великое счастье.— говорит Александр Никита.Фестивалей много и может быть еще больше, но «Хоровое вече» у нас одно. Соберемся, чтобы помнить!Фото с сайта hor.by