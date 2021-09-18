«Чтобы помнили всю жизнь»: под стенами Всехсвятского собора проходит «Хоровое вече»

Грандиозный гала-концерт в рамках третьего всебелорусского фестиваля «Хоровое вече» объединит свыше 70 профессиональных, любительских и детских хоровых коллективов, более 2000 певцов.
Сегодня в три часа дня ударят колокола Храма-памятника в честь Всех Святых (а кажется, совсем мало времени прошло с тех пор, как эти колокола, привезенные к храму, на специальной платформе смиренно дожидаясь своего воздвижения) и зазвучит Песня. Объединяющая, сплачивающая, рождающая в душах единое и страстное патриотическое чувство.
На наших глазах рождается традиция, которой через двадцать лет мы будем гордиться и считать ее почти такой же древней, как наша земля.
А начиналась она в конце 2000-ых, но лишь в 2015 году этот праздник приобрел свой нынешний формат.
— Тогда нас очень сильно поддержал премьер-министр, а затем председатель Совета Республики Михаил Владимирович Мясникович, — рассказывает художественный руководитель «Хорового веча», доцент Белорусской академии музыки Тамара Слабодчикова.
Общереспубликанская акция «Хоровое вече» стартовала 10 февраля 2015 года, а 12 сентября у стен Всехсвятского храма состоялся заключительный гала-концерт.
Второе «Хоровое вече» было посвящено 500-летию белорусского книгопечатания, и местом его проведения стала площадка у Национальной библиотеки.
Нынче праздник возвращается в объятья Всехсвятского храма, и в этом уже видна некая преемственность и традиция.
— Каждый праздник имеет свою тему, и вокруг нее собираются те хоровые произведения, которые эту тему отражают, — говорит Тамара Слабодчикова. — Сейчас у нас Год единения, и хотелось показать песни, которые посвящены нашей стране, особенно те, которые широкой публике неизвестны. Например, «На Палессі гоман, гоман» Оловникова. Молодежь и дети эту песню не знают совсем, а ведь это замечательное произведение! Есть хоровые произведения, посвященные конкретным уголкам нашей родины: «Спакойна дрэмле Нарач», «Песня о Бресте». Хотелось показать страну через песню. Нельзя было обойти стороной и 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны. Тут и «Песня о Брестской крепости», и столь любимая нашими людьми «Лесная песня» Оловникова.
Сам Владимир Владимирович шутливо негодовал из-за того, что партизаны считали эту песню народной.
— Представляете, они меня уверяли, что пели ее во время войны, хотя я написал ее в 1953 году! — рассказывал он нам, своим ученикам в конце 1970-ых.
«Лесная песня» должна вернуться в народ и зазвучать с прежней звонкостью и силой.
— В нашем празднике участвуют и детские коллективы, поэтому представлена и детская тематика, — продолжает свой рассказ Тамара Слободчикова. — Всегда хочется давать детям песни, которые их поколению уже неизвестны. Скажем, песню Лученка «Жураўлі на Палессе ляцяць» старшее поколение знает, а младшее уже нет. Не хотелось бы потерять эту белорусскую классику, нашу духовную, нравственную песенную культуру. Мы должны обязательно передать ее следующим поколениям.
А как лучше всего запечатлеть эту классику в памяти поколений? Конечно же, объединив детей и взрослых, стариков и молодежь в едином незабываемом действе, где сольются сотни и тысячи голосов.
Да, это трудно. Небесная канцелярия насылает дождь, но перед волей людей даже небеса порой готовы отступить.
— Послушание! Есть такой термин в православии, когда тебе в зоне комфорта было бы спокойнее, но в то же время мы как артисты всегда идем на сцену и заряжаем своей энергетикой людей, сидящих в зале или находящихся по ту сторону экрана, — говорит директор Белорусской государственной филармонии Александр Никита.
Филармония, как и всегда, принимает самое деятельное участие в подготовке и проведении «Хорового веча». На ее площадке проводились репетиции, режиссер филармонии Нина Осипова продумывала и реализовывала концепцию.
В самом празднике принимают участие три филармонических коллектива — Государственная академическая хоровая капелла им. Г.Ширмы, Государственный камерный хор Республики Беларусь и Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь под управлением Юрия Караваева, на который возложена самая трудная и ответственная задача — аккомпанировать. Оркестр дольше всех будет находиться на сцене, и именно оркестр более всего нуждается в защите от дождя, ведь скрипка — инструмент хрупкий, и невозможно играть на скрипке и на любом другом инструменте, держа в руках зонтик.
— Режиссерско-постановочная группа и Мингорисполком продумали, как защитить оркестр на случай дождя, — говорит Татьяна Пархимович, заместитель начальника управления профессионального искусства Министерства культуры Республики Беларусь.
Министерство культуры, Мингорисполком, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин и настоятель столичного Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный — все эти лица и организации оказывают всевозможную поддержку готовящемуся празднику и относятся к нему с огромным энтузиазмом.
Объединенный хор — великий символ единения народа. Приобщиться к нему — великое счастье.
— У меня ликует душа от ощущения будущего праздника, — говорит Александр Никита.
Фестивалей много и может быть еще больше, но «Хоровое вече» у нас одно. Соберемся, чтобы помнить!
P.S. Только что поступило известие, что из-за погоды гала-концерт переносится во Дворец Республики.
juliaandr@gmail.com
Фото с сайта hor.by