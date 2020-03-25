Чтобы напомнить о необходимости держать дистанцию в условиях пандемии, Audi и Volkswagen изменили свои логотипы

Немецкие автогиганты решили привлечь внимание к важности соблюдения дистанции в условиях пандемии коронавируса и призвать людей к социальной ответственности.





В опубликованных видеороликах они напоминают о необходимости держать дистанцию с помощью своих видоизмененных логотипов. У «Ауди» кольца логотипа отдалились друг от друга.

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Точно так же, как и буквы V и W в эмблеме «Фольксваген».

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Напомним, что автомобильная индустрия в числе наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Большинство автомобильных концернов прекратили производство, закрыты многие дилерские центры, продажи автомобилей упали по всему миру.