Чтобы избежать самоизоляции. Пограничники отмечают случаи въезда в страну с фальшивыми командировочными

Подозреваемый по делу – 37-летний житель Бреста. 19 ноября он возвращался из Польши через пункт пропуска «Брест» и предъявил пограничникам командировочное удостоверение, которое, был уверен, позволит ему избежать самоизоляции. Однако факт подделки был обнаружен.Официальный представитель Брестской погрангруппы Сергей Дмитриев рассказал, как брестчанин решился на аферу:А 1 декабря аналогичное правонарушение совершили еще две жительницы областного центра. Они также предъявили на границе подложные командировочные удостоверения. Более того, у девушек при себе были обнаружены и изъяты поддельные печати российских и польских организаций.– сообщил Сергей Дмитриев.Фото Брестской погрангруппы