Брестские пограничники отмечают, что стремясь избежать 10-дневной самоизоляции по приезде в Беларусь из-за границы, некоторые граждане предъявляют на контроле поддельные командировочные. По подобному факту возбуждено первое уголовное дело по ч. 1 ст. 380 УК РБ (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков).
Подозреваемый по делу – 37-летний житель Бреста. 19 ноября он возвращался из Польши через пункт пропуска «Брест» и предъявил пограничникам командировочное удостоверение, которое, был уверен, позволит ему избежать самоизоляции. Однако факт подделки был обнаружен.
Официальный представитель Брестской погрангруппы Сергей Дмитриев рассказал, как брестчанин решился на аферу:
– Мужчина в интернете прочитал, что при наличии командировочного удостоверения можно избежать 10-дневной самоизоляции. С этой целью он скачал в сети образец командировочного удостоверения. Далее созвонился с другом из Беларуси и попросил его на распечатанном бланке командировочного удостоверения поставить печати белорусской фирмы, на которой тот работает, и выслать ему через социальные сети. После этого нарушитель, будучи в Польше, распечатал бланк, заполнил и поставил печати польской организации.
А 1 декабря аналогичное правонарушение совершили еще две жительницы областного центра. Они также предъявили на границе подложные командировочные удостоверения. Более того, у девушек при себе были обнаружены и изъяты поддельные печати российских и польских организаций.
– В отношении брестчанок проводятся процессуальные действия, – сообщил Сергей Дмитриев.
Фото Брестской погрангруппы
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Чтобы избежать самоизоляции. Пограничники отмечают случаи въезда в страну с фальшивыми командировочными
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