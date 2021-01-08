Чтобы быстрее прийти в форму после родов: фитнес-тренер назвала пять правил, которые следует выполнять во время беременности

Беременные женщины чаще всего боятся остаться после родов с неприятным последствием – диастазом, то есть расхождением внутренних краев прямых мышц живота. Однако эта проблема не возникает на пустом месте. Если еще во время вынашивания ребенка придерживаться некоторым правилам, не только не произойдет развитие диастаза, но и удастся быстрее прийти в форму после беременности. Об этом на своем YouTube-канале рассказала женский фитнес-тренер Ольга Байкина.
Первым делом специалист отметила, что беременность это не болезнь, поэтому будущей маме важно не лежать целыми днями на кровати, а двигаться.
– Роды – это тяжёлый физический труд, поэтому нам нужно быть выносливыми, больше ходить и быть активными, если, конечно, нет противопоказаний, – сказала Ольга Байкина.
Вторая частая ошибка беременных – есть за двоих.
– У нас существует стереотип, что во время вынашивания малыша надо питаться вдвое больше, то есть за себя и за ребенка. Особенно это любит рекомендовать старшее поколение. Однако от количества поступающей пищи никак не зависит насыщение организма полезными элементами и витаминами. Важно качество рациона, вот за этим действительно нужно следить, – обратила внимание фитнес-тренер.
Также для профилактики диастаза, по словам специалиста, женщинам, вынашивающим ребенка, важно ложиться на кровать не через спину, а через бок. Не стоит забывать и о своей пояснице. Многие беременные проваливают спину в данной области спины, однако делать это категорически запрещено.
– Это самая частая ошибка всех женщин в положении и моя в том числе. Все три беременности я ходила таким с сильным прогибом в пояснице. Однако это плохо, потому что матка вместо того, чтобы лежать в нашей костной структуре, то есть в тазу, располагается на коже. Вот представьте: у нас идет передней наклон и мы провалились, таз в свою очередь тоже провалился и наклонился, а матка по сути легла на нашу кожу. Такая ошибка является не только риском появления диастаза. Из-за подобного прогиба ухудшается пищеварение, а также могут образоваться отёки, – сказала эксперт.
Во время беременности, да и, впрочем, в обычное время женщины часто сами разрушают свои спины. Поэтому в период вынашивания ребенка особенно важно беречь этот участок тела.
– Мышцы живота и мышцы спины уравновешивают друг друга. При беременности мускулатура живота растянута, вся нагрузка ложится на спину. Если раньше вы могли себе позволить поднимать тяжести с круглой спиной, то теперь таких вещей нужна категорически избегать. Важно следить и за тем, как мы стоим, как мы сидим, как поднимаем тяжести, – посоветовала Ольга Байкина.
Фото: pixabay.com
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Чтобы быстрее прийти в форму после родов: фитнес-тренер назвала пять правил, которые следует выполнять во время беременности
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