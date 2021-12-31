Что заставляет людей переедать в новогодние праздники и как удержаться от обжорства, рассказала психолог





«Новый год не повод вредить своему здоровью!» – из года в год твердят врачи, когда их спрашивают, как за праздничным столом забросить в себя как можно больше вкусной еды и при этом не страдать от переедания. Ответ – никак. Хотите встретить праздники без ущерба для здоровья – будьте умеренны в употреблении пищи, тем более вредной. Тогда самочувствие будет хорошим и лекарства не понадобятся. Как же удержаться от пищевой невоздержанности в Новый год? Ответ знает медицинский психолог, КПТ-терапевт Марина Воробьева.

«Основная причина переедания в новогодние праздники – избыток свободного времени и изобилие еды. К тому же многие из нас выросли в то время, когда большинство вкусных блюд можно было съесть только на празднике, поэтому сформировалась привычка наедаться «впрок» до следующего застолья. К счастью, времена меняются, вот только наш мозг не всегда за ними поспевает», – объясняет психотерапевт.

Попадая за ломящийся от яств новогодний стол, мы непременно хотим попробовать всё, поэтому важно вовремя остановиться. Если у вас нет расстройств и нарушений пищевого поведения, вам не составит труда уловить сигналы насыщения от организма.

golosagorodov.info

Простые рекомендации, как избежать переедания и плохого самочувствия:

Постарайтесь собрать на свою тарелку все необходимые элементы: жиры, белки, углеводы, клетчатку. «Колбаса и салат с майонезом, бутерброд с икрой, рыба, куриная голень, картошка, листовой салат и маринованные грибы – прекрасный набор, чтобы многое попробовать и не переесть», – говорит Марина Воробьева. Если планируется десерт, помните об этом. Прерывайтесь на разговоры, танцы и игры – не концентрируйтесь только на еде. Постарайтесь получить от застолья максимум удовольствия, прислушивайтесь к своим ощущениям, что вкусно и понравилось, а что нет. То, что «не зашло», не доедайте. Не голодайте перед новогодним застольем, только вместо ужина ограничьтесь легким перекусом.